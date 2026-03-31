Voici les six villes préférées des Suisses de l’étranger en Europe

Près de 12'000 Suisses de l'étranger vivent à Paris. Keystone

La Suisse peut se targuer d’avoir des citoyennes et citoyens établis dans pratiquement tous les pays du globe. Les Suisses de l’étranger sont cependant majoritairement domiciliés dans les pays limitrophes, notamment certaines grandes capitales.

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Emilie Ridard Émigration, retour en Suisse, famille, scolarisation, retraites, banques, assurances... je m'intéresse aux Suisses qui vivent à l'étranger et les informe sur les sujets qui les occupent et les préoccupent au quotidien ou plus largement. Passionnée par les langues et les cultures, mon parcours professionnel a fait un petit détour par le marketing et l'assistanat avant de croiser la route du journalisme, à un poste qui me permet, de surcroît, de converser avec le monde entier. Melanie Eichenberger Dans mon travail, je me concentre sur des sujets pertinents pour les Suisses de l'étranger, des développements politiques en Suisse et leur impact sur la diaspora aux questions sociales, économiques et culturelles. Avant de rejoindre SWI swissinfo.ch, j'ai travaillé comme journaliste locale pour l'Aargauer Zeitung. Je suis titulaire d'un bachelor en communication multilingue et, typiquement suisse, j'ai effectué un apprentissage d'employée de commerce. Autre langue: 1 Deutsch de Das sind die sechs beliebtesten Städte der Auslandschweizer in Europa original lire plus Das sind die sechs beliebtesten Städte der Auslandschweizer in Europa

Le nombre de Suisses à l’étranger a continué de croître en 2025: 838’600 Helvètes vivent désormais hors des frontières helvétiques, soit une augmentation de 1,4% (+11’900 personnes) par rapport à l’année précédente, selon les dernières données de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

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Les villes figurent désormais dans la statistique

Jusqu’à présent, la statistique des Suisses de l’étranger recensait leur répartition par pays et par circonscription consulaire. Pour la première fois, l’OFS a compilé les chiffres des Suisses établis dans les grandes villes des pays limitrophes. Ils devraient être étendus à d’autres pays européens dès l’année prochaine.

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Paris: la destination classique des Suisses de l’étranger

Avec près de 11’800 résidents et résidentes, la capitale française accueille davantage de Suisses que toute autre ville située dans les pays voisins de la Confédération.

La capitale française accueille de nombreux Suisses. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

Paris conjugue plusieurs atouts qui facilitent une installation à l’étranger: proximité géographique, familiarité culturelle et environnement résolument cosmopolite. Centre économique et culturel majeur, la ville offre de nombreuses opportunités professionnelles, que ce soit au sein des multinationales, des organisations internationales, dans le secteur de la mode ou celui de la culture. Ses universités attirent également un nombre croissant de citoyens suisses.

Une communauté significative vit aussi à Lyon, troisième ville de France. Les données désormais disponibles ne permettent toutefois pas de la quantifier précisément.

Berlin: un aimant pour les créatifs et les entrepreneurs

Berlin s’est imposée ces dernières années comme un véritable «hotspot» pour les jeunes Suisses: environ 8000 ressortissantes et ressortissants helvétiques y résident aujourd’hui.

La capitale allemande séduit par son écosystème dynamique de start-up, un coût de la vie encore relativement modéré et une atmosphère internationale.

Berlin, une ville qui attire de nombreux jeunes Suisses de l’étranger. Keystone

Pour les professionnels de la «tech» et des industries créatives, Berlin apparaît souvent plus attractive que les grands centres économiques suisses que sont Zurich, Bâle ou Genève.

Milan: un pôle économique aux portes de la Suisse

Environ 6800 Suisses vivent à Milan, choix naturel pour beaucoup. La ville est facilement accessible depuis la Suisse et dispose d’une économie particulièrement solide.

Milan n’est qu’à trois heures de train de Zurich. Keystone

Capitale italienne de la finance et de la mode, Milan attire des talents issus de secteurs très variés. Les liens avec la Suisse restent étroits, tant sur le plan géographique que culturel.

Vienne: une qualité de vie parmi les meilleures au monde

Près de 4500 Suisses se sont établis à Vienne. La capitale autrichienne figure depuis des années en tête des classements internationauxLien externe quant à la qualité de vie.

Vienne est la deuxième ville au monde en termes de qualité de vie. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

Appréciée notamment des familles, elle combine une offre culturelle riche, une infrastructure performante et un environnement international. La proximité linguistique facilite également l’intégration pour la majorité des Suisses (alémaniques).

Munich: la voisine prospère

Avec environ 4400 résidentes et résidents helvétiques, Munich fait également partie des destinations privilégiées.

Munich n’est pas seulement populaire pendant l’Oktoberfest. Keystone

Située à proximité de la frontière suisse, la ville bénéficie d’une économie robuste et joue un rôle de premier plan dans l’industrie, la technologie et les services.

Pour beaucoup, Munich représente un «pas doux» vers l’expatriation. La capitale bavaroise figure toutefois parmi les villes les plus chères d’Allemagne, notamment en matière de loyers.

Rome: entre tradition et ouverture internationale

Quelque 3665 Suisses vivent à Rome. La capitale italienne entretient des liens historiques avec la Suisse, notamment à travers la présence séculaire de la Garde suisse pontificale au Vatican.

La place Saint-Pierre à Rome, au cœur d’un milieu international où travaillent également de nombreux Suisses. Keystone / Jean-Christophe Bott

D’autres personnes venues de Suisse travaillent dans les institutions du Saint-Siège, que ce soit dans les médias, la communication ou des fonctions diplomatiques. Rome conjugue ainsi héritage historique et activité internationale.

Trio de tête surprenant L’Europe continue d’accueillir la plus grande communauté de Suisses à travers le monde avec 538’600 personnes (soit 64% du total). Entre 2024 et 2025, le nombre de ressortissantes et ressortissants suisses a augmenté dans tous ces pays, avec un accroissement particulièrement important au Liechtenstein (+6,4%), suivi de l’Espagne (+3,1%) et de l’Autriche (+2,1%). Dans la petite principauté, les 5600 Suisses représentent même 14% de la population totale, note l’OFS.

Les régions frontalières dominent

Un quart des Suisses de l’étranger (212’400) sont établis en France métropolitaine.

La plupart (13%, soit 50’800) résident dans le Département français de la Haute-Savoie, qui se trouve dans la circonscription consulaire de la ville de Lyon. D’autres régions frontalières françaises comptent un grand nombre d’Helvètes, telles que le Département de l’Ain (18’100), celui du Haut-Rhin (17’000) et celui du Doubs (14’500).

Les régions allemandes géographiquement proches de la Suisse, telles que Lörrach (5100), Waldshut (4300) et Constance (3000) sont également des lieux de résidence prisés.

Texte relu et vérifié par Samuel Jaberg

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