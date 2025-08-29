Qu’est-ce que cela signifie pour vous, en tant que Suisse de l’étranger, de participer à la Fête fédérale de lutte suisse?
Six Suisses de l'étranger originaires d'Amérique du Nord participent à l'édition 2025 de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres. Nous avons demandé à trois d'entre eux ce que leur participation à cette fête signifiait pour eux.
>> Lire l’article sur le sujet:
Plus
Lutteurs d’outre-mer: leur attachement aux traditions suisses est leur plus belle victoire
>> Nous avons accompagné un lutter canadien durant une séance d’entraînement en Suisse:
Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.