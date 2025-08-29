Qu’est-ce que cela signifie pour vous, en tant que Suisse de l’étranger, de participer à la Fête fédérale de lutte suisse?

Six Suisses de l'étranger originaires d'Amérique du Nord participent à l'édition 2025 de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres. Nous avons demandé à trois d'entre eux ce que leur participation à cette fête signifiait pour eux.

1 minute

Melanie Eichenberger Dans mon travail, je me concentre sur des sujets pertinents pour les Suisses de l'étranger, des développements politiques en Suisse et leur impact sur la diaspora aux questions sociales, économiques et culturelles. Avant de rejoindre SWI swissinfo.ch, j'ai travaillé comme journaliste locale pour l'Aargauer Zeitung. Je suis titulaire d'un bachelor en communication multilingue et, typiquement suisse, j'ai effectué un apprentissage d'employée de commerce. Céline Stegmüller

Je suis une journaliste vidéo expérimentée, passionnée par l'idée de rendre des sujets complexes accessibles et attrayants grâce à des récits multimédias convaincants. Axée sur les questions sociales et environnementales, je produis divers formats vidéo sur un large éventail de sujets, en me spécialisant dans les vidéos explicatives percutantes avec des graphiques de mouvement et des animations en stop-motion. Au cours de mes études en cinéma, littérature anglaise et journalisme, j'ai acquis de l'expérience à la radio, à la télévision et dans la presse écrite à travers la Suisse. Après avoir travaillé avec l'équipe image et son du Festival du film de Locarno, j'ai rejoint SWI swissinfo.ch en 2018 pour réaliser des reportages locaux et internationaux. Autres langues: 2 English en What does it mean to you as a Swiss Abroad to take part in the Swiss Wrestling and Alpine Festival? lire plus What does it mean to you as a Swiss Abroad to take part in the Swiss Wrestling and Alpine Festival?

Deutsch de Was bedeutet es Ihnen, als Auslandschweizer am Eidgenössischen teilzunehmen? original lire plus Was bedeutet es Ihnen, als Auslandschweizer am Eidgenössischen teilzunehmen?

>> Lire l’article sur le sujet:

Plus

Plus Cinquième Suisse Lutteurs d’outre-mer: leur attachement aux traditions suisses est leur plus belle victoire Ce contenu a été publié sur Six Suisses de l’étranger originaires d’Amérique du Nord participent ce week-end à la Fête fédérale de lutte suisse. Nous les avons rencontrés. lire plus Lutteurs d’outre-mer: leur attachement aux traditions suisses est leur plus belle victoire

>> Nous avons accompagné un lutter canadien durant une séance d’entraînement en Suisse:

Plus