Cisjordanie: Israël aggrave “une situation déjà catastrophique”

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) Les opérations militaires israéliennes menées mercredi en Cisjordanie risquent “d’aggraver une situation déjà catastrophique” dans le territoire palestinien, ont averti les Nations unies.

L’armée israélienne a lancé une série d’attaques coordonnées dans quatre villes : Jénine, Naplouse, Tubas et Tulkarem, et a déclaré avoir tué neuf combattants palestiniens.

Les opérations israéliennes dans ces villes “et le meurtre d’au moins neuf Palestiniens, dont deux enfants, portent à 637 le nombre total de morts en Cisjordanie depuis le 7 octobre”, a déclaré Ravina Shamdasani, porte-parole du Bureau des droits de l’Homme des Nations unies, dans un communiqué.

Le nombre le plus élevé de morts en 8 mois

“Il s’agit du nombre le plus élevé de morts sur une période de huit mois depuis que les Nations unies ont commencé à enregistrer les victimes en Cisjordanie il y a deux décennies”, a-t-elle ajouté.

“De nombreux enfants ont été tués parce qu’ils lançaient des pierres sur des forces de sécurité israéliennes bien protégées, de même que d’autres Palestiniens qui ne représentaient pas une menace imminente (…) Un tel recours inutile ou disproportionné à la force et l’augmentation des meurtres apparemment ciblés et autres assassinats sommaires sont alarmants”, a estimé Mme Shamdasani.

Arrêtés arbitrairement et torturés

Elle ajouté que des milliers de Palestiniens avaient été arrêtés arbitrairement et torturés, soumis à la violence incessante des colons, à de sévères restrictions de mouvement et d’expression, que leurs maisons et leurs biens avaient été détruits ou saisis, ou qu’ils avaient été déplacés de force.

“En tant que puissance occupante, Israël doit respecter ses obligations découlant du droit international”, a poursuivi la porte-parole.

“L’emploi par les forces de sécurité israéliennes d’attques aériennes et d’autres armes et tactiques militaires viole les normes des droits humains et les normes applicables aux opérations de maintien de l’ordre”, a-t-elle ajouté.

Selon elle, les accusations d’homicides illégaux devraient faire l’objet d’enquêtes approfondies et indépendantes, et les responsables devraient avoir à rendre des comptes.