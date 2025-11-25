Cisjordanie: Israël tue un Palestinien «auteur» d’une attaque

Keystone-SDA

L'armée israélienne a annoncé lundi soir avoir tué un Palestinien auteur, selon elle, d'une attaque dans laquelle deux soldats israéliens avaient trouvé la mort l'an dernier à Naplouse, en Cisjordanie occupée.

(Keystone-ATS) Les forces israéliennes «ont éliminé le terroriste Ala Raouf Shetiyya, il y a peu. Le terroriste avait mené une attaque à la voiture-bélier à l’entrée de Naplouse le 29 mai 2024, dans laquelle deux soldats du 90e bataillon avaient été tués», a indiqué l’armée dans un communiqué.

Elle a précisé avoir ouvert le feu contre un immeuble dans lequel le Palestinien «s’était barricadé et était armé» et avoir arrêté plusieurs de ses «collaborateurs» présumés.

Des témoins interrogés par l’AFP ont dit avoir vu beaucoup de sang, mais aucun corps dans la maison attaquée par les soldats israéliens, dans l’est de Naplouse.