«L’identité est faite de plusieurs appartenances» Daniele Mariani 31. janvier 2018 - 09:30 Que signifie être suisse? C’est la question à laquelle tente de répondre la parlementaire d’origine italienne Ada Marra dans un livre publié récemment. S’il existe des fils rouges dans l’histoire de la Suisse moderne, l’un d’entre eux est certainement le droit à la citoyenneté. La première votation organisée en 1866, dix-huit ans après la création de l’Etat fédéral, se concentra précisément sur cette question: l’égalité des juifs et des citoyens naturalisés. Jusque-là, les personnes naturalisées n’avaient pas les mêmes droits que les Suisses de naissance. Par exemple, ils ne sont devenus éligibles que cinq ans après avoir obtenu le passeport à croix rouge. Au cours des dernières décennies, cette question est revenue au premier plan. Les développements les plus récents remontent à février 2017, lorsque le peuple a accepté un décret facilitant la naturalisation pour les étrangers de la troisième génération, qui entrera en vigueur le 15 février 2018. Au début de cette année, la nouvelle loi sur la citoyenneté est entrée en vigueur. Celle-ci fixe des critères plus stricts pour la naturalisation, notamment en matière d’intégration. Par exemple, les nouvelles règles exigent des candidats qu’ils démontrent un certain niveau de langue. Contrairement à ce qui se passait il y a un siècle et demi, un citoyen naturalisé dispose aujourd'hui, des mêmes droits qu’un citoyen suisse. Pour certains, cependant, le passeport ne suffit pas à légitimer la nationalité. Le naturalisé n’est pas encore un Suisse à 100%, mais un «Papierlischwyzer», un «Suisse de papier». Née en Suisse de parents italiens, Ada Marra a elle-même vécu cette situation. C’est précisément de cette expérience qu’est née l’idée de son livre, comme elle l’explique dans l’interview. La parlementaire fédérale est particulièrement sensible et active sur les questions de citoyenneté. Par ailleurs, c’est elle qui en 2008, peu après son élection au Conseil national, qui a présenté une initiative parlementaire qui a ensuite conduit au décret sur la naturalisation facilitée des étrangers de troisième génération. Dans son livre, illustré par les dessins de Denis Kormann, la députée socialiste du canton de Vaud s’interroge sur «qui fait partie de la famille» et sur ce que signifie être suisse, à une époque où l’on assiste à «un durcissement des questions identitaires». Un durcissement, précise Ada Mara, au travers duquel certaines forces «excluent tant de personnes, leur refusant d’avoir plusieurs appartenances». «On peut être suisse et en même temps de gauche ou de droite, homosexuel ou hétérosexuel, croyant ou non croyant, chrétien, juif, musulman, athée… Il y a ceux qui veulent donner une seule définition du Suisse et ceux qui essayent au contraire de faire comprendre que nous sommes unis et que nous devons continuer à être unis même si nous sommes différents», souligne-t-elle. Ada Marra connaît bien ce sentiment de double appartenance qui, pour certains, se traduit aussi par un sentiment d’appartenance impossible: «C’est normal quand on est enfant d’immigrés. Mais avec le temps, j’ai compris que je suis Suissesse et que ce que j’aime en Italie n’est pas le pays lui-même, mais ma famille. Mais cela ne fait pas de moi une Suissesse illégitime.»