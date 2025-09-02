La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Classement d’une motion sur la perte de territoires bernois

Keystone-SDA

Le Grand Conseil bernois a adopté puis classé mardi une motion de l'UDC demandant au Conseil-exécutif de compléter la législation de sorte à empêcher les pertes de territoires en cas de fusion de communes. La démarche faisait suite au cas de la commune bernoise de Clavaleyres qui a fusionné avec la Ville de Morat (FR).

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le but de la démarche des motionnaires était également d’empêcher un éventuel rapprochement entre les communes de la couronne prévôtoise avec Moutier. «Avec le transfert cantonal de Moutier, il n’est pas impossible que des communes voisines fusionnent un jour avec Moutier et puissent ainsi elles aussi quitter le canton de Berne», écrivent les motionnaires.

Pour le gouvernement bernois, les bases actuelles sont suffisantes. Le Grand Conseil et le corps électoral ont toute autonomie pour décider s’ils veulent ou non permettre à une commune de changer de canton, y compris en cas de fusion.

S’agissant du cas particulier de la Question jurassienne, le Conseil-exécutif constate que celle-ci est réglée et que les deux cantons se sont engagés «sans équivoque» dans le Concordat sur le transfert de Moutier à respecter réciproquement les limites territoriales.

La motion a été acceptée par 103 voix contre 42 et 2 abstentions et son classement par 89 voix contre 58.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
32 J'aime
63 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision