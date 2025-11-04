Claude Guéant condamné en appel à un an de prison avec sursis

La cour d'appel de Paris a condamné mardi l'ancien secrétaire général de l'Elysée Claude Guéant à un an de prison avec sursis dans l'affaire des sondages commandés par l'Elysée sous Nicolas Sarkozy. La peine a été revue à la baisse.

1 minute

(Keystone-ATS) En première instance, celui qui était alors le plus proche collaborateur de Nicolas Sarkozy avait été condamné à un an de prison dont huit mois ferme pour ces sondages commandés sans appel d’offres et sans respecter le code des marchés publics.

Cette condamnation n’est toutefois pas définitive, Claude Guéant ayant annoncé son intention de se pourvoir en cassation: «Des arguments très forts de droit n’ont pas été pris en compte», a estimé l’ancien no2 de l’Elysée, également condamné à 15’000 euros d’amende.

«Il y a un grand coupable, c’est le grand absent de ce procès, c’est Nicolas Sarkozy», a de son côté commenté l’avocat d’Anticor, Me Jérôme Karsenti.