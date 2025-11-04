La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Claude Guéant condamné en appel à un an de prison avec sursis

Keystone-SDA

La cour d'appel de Paris a condamné mardi l'ancien secrétaire général de l'Elysée Claude Guéant à un an de prison avec sursis dans l'affaire des sondages commandés par l'Elysée sous Nicolas Sarkozy. La peine a été revue à la baisse.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) En première instance, celui qui était alors le plus proche collaborateur de Nicolas Sarkozy avait été condamné à un an de prison dont huit mois ferme pour ces sondages commandés sans appel d’offres et sans respecter le code des marchés publics.

Cette condamnation n’est toutefois pas définitive, Claude Guéant ayant annoncé son intention de se pourvoir en cassation: «Des arguments très forts de droit n’ont pas été pris en compte», a estimé l’ancien no2 de l’Elysée, également condamné à 15’000 euros d’amende.

«Il y a un grand coupable, c’est le grand absent de ce procès, c’est Nicolas Sarkozy», a de son côté commenté l’avocat d’Anticor, Me Jérôme Karsenti.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision