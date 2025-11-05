Climat: l’UE arrache un accord sur 2024 avant la COP

Keystone-SDA

Juste avant le coup d'envoi de la COP au Brésil, l'Union européenne a arraché mercredi un compromis sur ses objectifs climatiques en 2035 et 2040, au prix d'une série de concessions pour rallier des États réticents, notamment l'Italie.

(Keystone-ATS) Les Vingt-Sept ont évité la catastrophe diplomatique qu’ils redoutaient: l’Europe n’arrivera pas les mains vides à cette COP30 de Belem et pourra y afficher son «leadership» en matière environnementale.

Car sur le papier, l’Union européenne maintient son objectif ambitieux de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 90% en 2040 par rapport à 1990 – elle en était à moins 37% en 2023.

Mais les âpres négociations, tout au long de la nuit à Bruxelles, ont entaillé cet objectif de façade.

Afin de convaincre l’Italie de Giorgia Meloni, l’un des États les plus réticents, les Vingt-Sept ont approuvé une souplesse beaucoup plus importante que ce que souhaitait la Commission européenne au départ.

Pour atteindre cette baisse de 90%, les Européens pourront acquérir 5% de crédits carbone internationaux qui financeraient des projets en dehors de l’Europe, un dispositif très critiqué par les organisations environnementales.

Et le compromis adopté mercredi ouvre également la porte à 5% supplémentaires de ces crédits lors d’une prochaine révision de cette loi climat.

ONG irritées

Les Vingt-Sept ont en outre soutenu le report d’un an, de 2027 à 2028, de l’extension du marché du carbone au transport routier et au chauffage des bâtiments, une revendication régulière de la Hongrie ou de la Pologne, mais un coup dur pour les pays les plus engagés en faveur du climat, notamment les Scandinaves.

Les États membres ont aussi approuvé une clause de révision tous les deux ans de cette loi climat, qui permettrait d’ajuster l’objectif s’il s’avérait trop difficile à atteindre.

Autant de concessions qui hérissent les ONG.

«Cet accord très attendu est beaucoup plus faible que le laisse croire le chiffre de 90%», a réagi Sven Harmeling, du réseau d’ONG CAN Europe.

Mais la pression de la COP était la plus forte, avec l’arrivée dès jeudi et vendredi de dirigeants du monde entier au Brésil, prélude de la conférence de l’ONU sur le climat le 10 novembre.

Dans une Europe qui penche à droite, le bras de fer est tendu sur les questions climatiques, reléguées derrière les enjeux de défense et de compétitivité ces derniers mois.

Les tractations se sont éternisées avec les Italiens pour arracher la majorité qualifiée nécessaire pour valider cet objectif 2040.

Ce n’est d’ailleurs pas la fin de l’histoire car cette loi climat va également être soumise au Parlement européen.

«Pas très joli»

Les États ont aussi donné leur feu vert, à l’unanimité, à l’objectif 2035, celui que leur réclamait l’ONU depuis des mois.

Ils avaient déjà déminé le terrain au mois de septembre en mettant en avant une fourchette de réduction des émissions comprise entre -66,25% et -72,5% par rapport à 1990.

Pour éviter des négociations interminables, ils en sont restés au même objectif mercredi, même si les pays scandinaves, l’Allemagne ou la France espéraient mieux.

Cela reste pour autant l’un des objectifs les plus ambitieux de la planète, avec le Royaume-Uni et la Norvège, revendique l’Union européenne.

Un diplomate avait prévenu: le compromis «ne sera pas forcément très joli», mais «nous essayons de faire quelque chose de bien» dans le «monde réel et désordonné tel qu’il est».

Donald Trump a décidé de retirer une nouvelle fois les États-Unis de l’Accord de Paris sur le climat et boudera la COP au Brésil.

Le leadership de l’Europe en matière climatique est «reconnu» à l’international, a aussi martelé le commissaire européen Wopke Hoekstra, avec l’objectif de neutralité climatique de l’UE en 2050.

Très loin derrière la Chine, l’Union européenne est le quatrième émetteur de gaz à effet de serre dans le monde, après les États-Unis et l’Inde.