Climat: le dépassement de l’objectif de 1,5 ° inévitable, selon Guterres

Keystone-SDA

L'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle sera inévitablement dépassé ces prochaines années, a admis mercredi le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres à Genève, à un mois de la tenue de la COP30 au Brésil.

1 minute

(Keystone-ATS) «Une chose est claire: nous ne parviendrons pas à contenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 °C dans les prochaines années», a déclaré M. Guterres devant l’Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations unies, soulignant que «le dépassement est désormais inévitable».