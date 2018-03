De mémoire d’homme, l’eau du lac des Faverges, situé à l'est de l'étendue glaciaire, se déversait chaque été tant du côté valaisan que bernois. Ce n'est plus le cas depuis 2011: le trop-plein ne peut plus franchir la crête valaisanne. Toute l'eau se déverse en direction de la Lenk.

Une station de ski sous la menace des eaux glaciaires 12. mars 2018 - 08:35 Le village bernois de la Lenk, dans le canton de Berne, est menacé par les eaux du glacier de la Plaine Morte. Celles-ci s'écoulaient jusqu'à récemment sur les deux versants de la montagne. En raison des changements climatique, l'eau se déverse à présent seulement en direction de la Lenk. Les habitants de la petite station de ski de la Lenk (canton de Berne) ont appris à vivre avec le risque. La Plaine Morte est l'un des plus grands glaciers plats d'Europe. Et comme tous les glaciers alpins, il souffre du changement climatique. De mémoire d’homme, l’eau du lac des Faverges, situé à l'est de l'étendue glaciaire, se déversait chaque été tant du côté valaisan que bernois. Ce n'est plus le cas depuis 2011: le trop-plein ne peut plus franchir la crête valaisanne. Toute l'eau se déverse en direction de la Lenk. Les autorités en alerte Si la Plaine Morte a l’air calme et paisible depuis la vallée, les autorités savent que le danger est réel. Dès le mois de juin, elles renforcent les mesures de surveillance déjà mises en place par le bureau de géomorphologie. La menace la plus importante, pour les habitants de la Lenk, c'est la débâcle annuelle: une vidange du lac des Faverges aussi naturelle qu'imprévisible. Lorsqu'elle se produit, deux millions de mètres cubes se déversent d'un seul coup dans la cascade qui surplombe le village.