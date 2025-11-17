Clins d’oeil au passé pour le Festival des Lumières à Morat

Keystone-SDA

Le Festival des Lumières de Morat (FR) fêtera ses 10 ans du 21 janvier au 1er février 2026. Pour cette édition anniversaire, les organisateurs annoncent des clins d'oeil au passé, mais aussi la découverte de nouvelles oeuvres d'artistes suisses ou internationaux.

1 minute

(Keystone-ATS) Ce sont cette année les bénévoles qui ont pu choisir l’installation dans la Rue Principale. Ils ont été appelés à voter pour leur projet préféré des dix dernières années. L’installation «Le Grand Bleu» de 2018 a remporté le plus de voix et fera donc son retour dans une version revisitée, soulignent lundi les organisateurs dans un communiqué, sans donner davantage de détails pour l’heure.

Par ailleurs, une visite sera conçue spécialement pour les personnes aveugles et malvoyantes. Ces dernières pourront découvrir le festival de manière sensorielle et immersive. Toujours dans un souci d’inclusivité, les espaces seront à nouveau adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Le Festival des Lumières s’est imposé depuis 2016 comme un événement incontournable de l’hiver dans la région. «Dix ans après sa création, nous restons animés par la même envie de rassembler des gens autour de la lumière», explique le directeur de Morat Tourisme Stephane Moret, cité dans le communiqué. «Ce festival, c’est avant tout une aventure humaine, faite de passion, de créativité et de partage.»

La 9e édition de la manifestation avait attiré plus de 63’000 visiteurs en janvier dernier.