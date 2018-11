Les dépenses fixes pour lesquelles les ménages disposent d'une plus grande marge de manoeuvre grèvent aussi considérablement leur budget, d'après les données de 2016Lien externe . Le loyer et les factures d'électricité ont représenté 14,7% du revenu total (1476 CHF), les transports 7,7% et les denrées alimentaires 6,3%.

Comment les Suisses dépensent leur argent? Kai Reusser 21. novembre 2018 - 15:22 Les ménages suisses ont un revenu disponible moyen de 7124 CHF par mois (7140 $), selon l'Office fédéral de la statistique, après avoir dépensé 2909 CHF dans des frais obligatoires: impôts, contributions sociales et assurance-maladie. Les dépenses fixes pour lesquelles les ménages disposent d'une plus grande marge de manoeuvre grèvent aussi considérablement leur budget, d'après les données de 2016. Le loyer et les factures d'électricité ont représenté 14,7% du revenu total (1476 CHF), les transports 7,7% et les denrées alimentaires 6,3%. Après avoir payé les factures et s'être octroyé quelques petits plaisirs - 106 CHF d'alcool et de tabac, 584 CHF de vacances - le ménage suisse moyen est parvenu à mettre de côté 1551 CHF. Ceux qui reçoivent moins de 5000 CHF par mois ne peuvent généralement pas épargner et dépensent souvent plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Toutefois, les statistiques de cette catégorie sont quelque peu faussées par la proportion relativement élevée de ménages comprenant des retraités (61%), qui financent une partie de leurs dépenses avec leurs économies.