Coûts de la santé: un comité appelle à voter deux fois oui le 9 juin

(Keystone-ATS) Les initiatives du Centre et du PS sur les coûts de la santé soulageront les familles et la classe moyenne. Un comité d’élus socialistes et centristes a plaidé lundi en faveur d’un double “oui” le 9 juin en votation.

Le texte centriste propose d’introduire un frein aux coûts de la santé lié à la conjoncture économique et au niveau des salaires. L’initiative du PS demande de plafonner les primes à 10% du revenu disponible.

Avec l’explosion des primes maladie, les familles et la classe moyenne ont besoin d’un soutien urgent. Les initiatives garantissent plus de justice et d’efficacité dans le domaine, a dit en conférence de presse le conseiller national Roger Nordmann (PS/VD).

Le comité est également composé de ses collègues Céline Widmer (PS/ZH), Stefan Müller-Altermatt (Centre/SO) et Giorgio Fonio (Centre/TI). Il entend mettre une “double pression” sur le monde politique.

Le comité s’éloigne ainsi des positions officielles des deux partis. Mais il se dit porté par de fortes minorités en leur sein.