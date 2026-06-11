Coûts des impressions: 10 millions en 2025

Keystone-SDA

Les dépenses d'impression et de publications de l'administration vaudoise (hors CHUV et UNIL) ont atteint plus de 10 millions de francs en 2025. Treize pour cent des impressions ont été réalisées hors du canton. C'est ce qui ressort d'une réponse du Conseil d'Etat à une interpellation parlementaire.

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(Keystone-ATS) La députée PLR du Grand Conseil Josephine Byrne Garelli s’interrogeait sur la marge de manoeuvre du gouvernement pour encourager le recours aux imprimeries cantonales et locales dans ses commandes. Elle s’inquiétait notamment du fait que des institutions vaudoises subventionnées par l’Etat de Vaud imprimaient hors du canton, citant le Musée l’Elysée imprimant ses catalogues en Allemagne ou Statistique Vaud ses publications à Bâle.

L’élue de droite rappelait par ailleurs que le canton comptait 19 imprimeries, représentant 500 emplois directs et 2000 emplois indirects vaudois. Sans compter environ 50 apprentis qui se forment aujourd’hui dans les métiers de l’impression, selon son interpellation posant plusieurs questions, chiffrées aussi.

Le Conseil d’Etat a indiqué jeudi que l’ensemble des imprimés et des publications de l’Administration cantonale vaudoise (ACV) – hors CHUV et UNIL – représente pour l’année 2025 un volume de 51’200 commandes et un montant de 10,01 millions de francs. Sur ce volume, 13% des impressions sont effectuées en dehors du canton pour un montant, en 2025, de 1,33 million de francs.

S’agissant de la marge de manœuvre de l’Etat pour encourager le recours aux imprimeries cantonales/locales, le gouvernement répond qu’elle est dictée par les marchés publics. «Ce n’est véritablement que pour des marchés de faible ampleur, dont les prestations sont inférieures à 250’000 francs, que l’adjudicateur peut privilégier des acteurs vaudois en choisissant une procédure d’appel d’offre de gré à gré ou sur invitation, par exemple», écrit-il.