CO2: les progrès dans les transports restent limités, selon le WWF

CO₂ : selon le WWF, les progrès dans le secteur des transports restent limités Keystone-SDA

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Les émissions de CO2 liées aux combustibles et aux carburants ont continué de reculer en Suisse en 2025. Si la baisse est marquée pour le chauffage, elle reste limitée dans les transports, un rythme que le WWF juge insuffisant pour atteindre les objectifs climatiques.

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(Keystone-ATS) Les émissions liées aux combustibles ont reculé de 4,8% par rapport à l’année précédente, a indiqué lundi l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) dans un communiqué. Cette évolution s’explique par l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et par le recours accru aux énergies renouvelables pour le chauffage.

Les émissions de CO2 liées aux carburants ont, elles, diminué d’environ 1%, principalement grâce au développement de la mobilité électrique et à la hausse de la consommation de biocarburants. En 2025, la part de ces derniers dans la consommation totale d’essence et de diesel a, pour la première fois, dépassé 5%.

Par rapport à 1990, les émissions issues des combustibles ont diminué de 46%, tandis que celles des carburants ont reculé de 8%.

En 2024, la Suisse a émis au total 40,1 millions de tonnes d’équivalent CO2, comme l’avait précédemment indiqué l’OFEV, soit 27,3% de moins qu’en 1990. Depuis cette année de référence, les émissions ont diminué de 47% dans le secteur du bâtiment, de 33% dans l’industrie et de près de 10% dans les transports.

La Suisse s’est engagée à réduire d’au moins moitié ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030, avant d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.

Un rythme insuffisant, selon le WWF

Pour le WWF, le trafic demeure le principal frein à la baisse des émissions de CO2 en Suisse. L’organisation souligne que les émissions du trafic routier n’ont diminué que de 0,8% l’an dernier, un rythme qu’elle juge insuffisant pour atteindre les objectifs climatiques du pays.

Elle appelle à réduire le nombre de véhicules en renforçant les transports publics et la mobilité douce, tout en favorisant la mobilité électrique. Selon elle, ces mesures permettraient de diminuer les émissions, de réduire les coûts de déplacement et de limiter la dépendance de la Suisse aux énergies fossiles importées.