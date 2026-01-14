Colère agricole: les tracteurs de la FNSEA quittent Paris

Keystone-SDA

Les tracteurs de la FNSEA et des Jeunes agriculteurs ont commencé à se retirer de la capitale mercredi avant le lever du jour, après avoir obtenu dans la nuit des engagements sur les sujets de trésorerie.

4 minutes

(Keystone-ATS) Les agriculteurs avaient choisi mardi soir de rester «pour la nuit» devant le palais Bourbon malgré la «loi d’urgence agricole» promise par le Premier Ministre dans la journée pour tenter de calmer leur colère des agriculteurs.

«Une délégation a été reçue vers minuit par la ministre de l’Agriculture Annie Genevard qui nous a donné des précisions et des engagements sur les prêts de trésorerie et de restructuration pour les agriculteurs les plus plus endettés», a confié à l’AFP le vice-président de la FNSEA Luc Smessaert, avant de repartir dans l’Oise.

Les premiers tracteurs ont commencé à quitter Paris vers 4h00, a-t-il précisé.

Obtenir des avancées sur le sujet de la trésorerie avait été mentionné mardi soir par Damien Greffin, autre vice-président de la FNSEA, au moment de justifier la poursuite de la mobilisation «pour la nuit» devant l’Assemblée nationale.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre avait annoncé une «loi d’urgence agricole» pour tenter de calmer la colère des agriculteurs. Le texte promis par Sébastien Lecornu doit porter sur «plusieurs priorités: eau, prédation, moyens de production».

Il «sera inscrit à l’ordre du jour du Conseil des ministres au mois de mars et sera ensuite examiné par le Parlement avant l’été», a assuré le Premier ministre.

Des annonces dans un premier temps en partie saluées par Damien Greffin, avant que beaucoup, parmi la base des délégations agricoles, n’expriment leur volonté de rester pour poursuivre les négociations et maintenir le rapport de force.

Mardi, Sébastien Lecornu a également affirmé qu’un «cap clair» sur la politique de l’eau serait par ailleurs «fixé d’ici le salon» de l’agriculture qui se tiendra du 21 février au 1er mars, et demandé, avant la présentation du projet de loi, un «moratoire sur toutes les décisions relatives» à cette question et la suspension des «textes fixant les volumes d’eau prélevables (…) jusqu’à septembre».

Le chef du gouvernement a enfin évoqué des réunions pour étudier «les possibilités de dérogation» à la directive européenne sur les nitrates, qui encadre notamment les épandages d’engrais par les agriculteurs.

Pommes de terre déversées

Cela s’ajoute à un paquet de «300 millions d’euros» annoncé vendredi et qui contient des mesures prévues à la fois dans le budget, et donc soumises au vote des parlementaires, et d’autres déjà égrainées ces dernières semaines par le gouvernement pour répondre à la crise agricole.

Les annonces de mardi répondaient quasiment point par point à des demandes de la FNSEA et des JA, alliance qui domine le syndicalisme agricole et dont les sections locales du grand bassin parisien — qui va jusqu’au Pas-de-Calais — ont lancé leurs tracteurs sur Paris.

Entrés à l’aube dans Paris, les tracteurs ont descendu les Champs-Elysées avant de s’établir devant l’Assemblée nationale, avec duvets et matelas.

Mardi, plus de 350 tracteurs selon les autorités, 500 selon les manifestants ont stationné aux abords de l’Assemblée nationale, et les agriculteurs présents ont aussi déversé plusieurs tonnes de pommes de terre sur le pont de la Concorde, en cadeau aux Parisiens.

Depuis début décembre, les manifestations d’agriculteurs se multiplient et les annonces du gouvernement vendredi après des défilés de tracteurs de la Coordination rurale puis de la Confédération paysanne dans la capitale n’ont pas suffi à calmer la colère.

La Coordination rurale a dénoncé mardi sur X «la différence de traitement du gouvernement face à nos mobilisations», en référence aux interdictions auxquelles le deuxième syndicat a fait face en amenant ses tracteurs jeudi à Paris.

La Confédération paysanne, qui a aussi emmené des tracteurs à Paris vendredi, a dénoncé dans un communiqué les demandes de la FNSEA sur l’eau qui ne «répondent pas à la colère».