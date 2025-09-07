La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Coline Serreau et une pléiade d’humoristes au Boulimie à Lausanne

Keystone-SDA

Le théâtre Boulimie présente une programmation record pour sa saison qui ouvre le 11 septembre à Lausanne. Vingt-six spectacles sont au menu, dont un seule-en-scène de Coline Serreau et de nombreux humoristes comme Frédéric Gérard, Brigitte Rosset ou Vincent Kucholl.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) La saison débutera avec le Boulimy Comedy Jeudy, une série de rendez-vous dédiés au stand-up. Six dates s’échelonneront jusqu’en mai, avec à chaque fois un plateau de cinq humoristes pour deux shows d’une heure, à l’ABC à 19h00 et 21h00.

En octobre, Coline Serreau viendra raconter des anecdotes de théâtre et de cinéma dans «La Belle histoire», un spectacle «aussi vrai que touchant», note le théâtre. Elle évoquera son premier feuilleton rémunéré 20 centimes la page, les coulisses de «Trois hommes et un couffin» ou son prochain film où elle épingle les écolos-machos.

Le théâtre dédié à l’humour sous toutes ses formes accueillera une belle brochette d’artistes romands: Frédéric Gérard avec «La très soutenable légèreté de mon être», Marc Donnet-Monay avec «Alouette», un spectacle solo après dix ans de projets collectifs, ou encore Garance La Fata avec «Vous croyez qu’il respire encore?».

David Castello-Lopes, Tiphanie Bovay-Klameth, Lucas Thorens, Brigitte Rosset et les Sissi’s se produiront aussi sur les planches du théâtre du centre-ville lausannois. Enfin Vincent Kucholl clora la saison avec son premier solo à l’ironie féroce, mis en scène par son comparse Vincent Veillon. Dans «Un spectacle de droite», il incarnera Reto Zenhäusern, un représentant cynique du monde économique. A découvrir du 26 mai au 13 juin.

