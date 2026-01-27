Collège latin de Neuchâtel: 1,5 million de la Confédération

La Confédération a accordé une subvention extraordinaire de plus de 1,5 million de francs à la Ville de Neuchâtel pour les travaux de restauration complète du Collège latin. Cette aide s’inscrit dans le cadre du soutien fédéral prévu pour les biens culturels d’importance nationale.

(Keystone-ATS) «Ce soutien permet de contribuer de manière significative à la restauration complète d’un édifice majeur du patrimoine bâti neuchâtelois», a indiqué mardi le canton de Neuchâtel. Classé objet d’intérêt national à l’inventaire suisse des biens culturels d’importance nationale et régionale, le Collège latin fait l’objet d’un suivi de longue date par l’Office cantonal du patrimoine bâti et immatériel.

Édifié en réponse à l’insuffisance et à la dispersion des locaux scolaires, le bâtiment a été construit sur les plans de l’architecte Anton Frölicher entre 1828 et 1835. La façade sud accueille les statues du même sculpteur, représentant des personnages illustres de l’histoire neuchâteloise, ainsi que des bustes d’Homère et d’Hérodote, réalisés la même année par Fritz Landry.

À l’intérieur, la cage d’escalier monumentale est remarquable par ses proportions et par la qualité de ses éléments architecturaux tels que les colonnes et le plafond à caissons orné d’une rosace. À l’étage, la vaste salle de lecture a conservé son décor original de boiseries et de stucs.

Près de 40 millions

Le Conseil d’État neuchâtelois avait annoncé début décembre l’octroi d’une subvention cantonale provisoire et forfaitaire de 600’000 francs à la Ville de Neuchâtel pour les travaux de restauration complète du Collège latin.

Le Conseil général de Neuchâtel a validé en février 2025 les demandes de crédit relatives à l’assainissement et à la réaffectation du Collège latin, ainsi qu’au réaménagement de la place Agota Kristof. Au total, près de 40 millions de francs seront nécessaires pour ce chantier d’envergure. Le lieu regroupera en son sein la Bibliothèque publique universitaire (BPUN), la Bibliothèque Pestalozzi et Bibliomonde.