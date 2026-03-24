Collaboration St-Paul Médias et MEDIAparc: discussions suspendues

Keystone-SDA

Une collaboration entre tous les médias fribourgeois n'est pas pour demain. St-Paul Médias, qui édite notamment La Liberté, et MEDIAparc, qui regroupe dans ses locaux notamment Radio Fribourg/Freiburg ont suspendu leurs discussions visant à un rapprochement de leurs activités, mais la porte reste ouverte à une collaboration stratégique ultérieure, indiquent mardi les deux groupes dans un communiqué commun.

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(Keystone-ATS) Ces deux dernières années, dans un marché des médias en pleine transformation, St-Paul Médias SA, éditeur de La Liberté, La Gruyère et La Broye Hebdo, et Radio Fribourg/Freiburg SA (actionnaire majoritaire de Frapp/ MEDIAparc SA) ont mené des travaux préparatoires visant à un rapprochement de leurs activités.

Les deux parties sont convaincues de l’intérêt à terme d’une collaboration pour garantir une offre médiatique régionale de qualité et défendre l’indépendance des médias fribourgeois. Mais leurs priorités et leur calendrier ne sont actuellement pas alignés, ont constaté les deux groupes au terme d’un nouveau cycle de discussions.

Ils ont donc décidé d’un commun accord de mettre un terme aux travaux de rapprochement pour pouvoir se consacrer à leurs réformes internes. Dans l’intervalle, St-Paul Médias SA et les médias sis à MEDIAparc poursuivent la réalisation de projets ponctuels communs, comme c’est le cas depuis le début de l’année avec la commercialisation des espaces publicitaires sur la flotte des Transports publics fribourgeois, précisent-ils dans le communiqué.