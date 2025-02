Collision à Washington: des éléments de l’avion sortis de l’eau

Keystone-SDA

Cinq jours après la collision aérienne à Washington entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire, de premiers éléments de l'avion, une partie de son fuselage notamment, ont été repêchés dans le fleuve Potomac lundi. La catastrophe a fait 67 morts.

2 minutes

(Keystone-ATS) Les opérations de repêchage des deux appareils qui se sont abîmés dans le Potomac, tout près de l’aéroport Ronald-Reagan de Washington, ont été lancées lundi en parallèle de la poursuite de celles de recherche des victimes.

A la mi-journée, un imposant navire grue, assisté d’un second plus petit, a sorti de l’eau à l’aide de sangles une partie du fuselage de l’avion et l’a déposée avec précaution sur une barge.

« Nous avons commencé les opérations dès le lever du jour. Nous avons repêché le premier des deux moteurs [de l’avion] vers 10h00, le fuselage vers 12h00 et, vers 14h30, commencé le travail pour sortir une aile de l’eau », ont indiqué les autorités au cours d’un point de presse lundi après-midi.

Des corps localisés

« Notre objectif aujourd’hui, c’était de récupérer le moteur, le fuselage et l’aile: nous avons réussi. Notre objectif demain [mardi], c’est le cockpit », ont-elles ajouté, mais les opérations seront dépendantes de la marée et des conditions météorologiques, en particulier du vent.

« Pendant les opérations du jour, de nouveaux corps ont été localisés. Ils sont, ainsi que d’autres sortis de l’eau antérieurement, en cours d’identification », ont indiqué les autorités locales, qui ont répété estimer être en mesure de retrouver l’ensemble des victimes de la collision.

Le bilan de 55 corps identifiés, communiqué dimanche, n’a pas évolué à ce stade, ont-elles précisé.

Le président américain Donald Trump a très vite mis en cause – sans preuve – les politiques de diversité pour expliquer la catastrophe aérienne. Mais, selon la presse américaine, les effectifs de la tour de contrôle de l’aéroport Ronald-Reagan de Washington n’étaient « pas » à leur niveau « normal » au moment de l’accident.

Les enquêteurs de l’agence américaine de sécurité des transports (NTSB), indépendante du gouvernement, espèrent publier un rapport préliminaire sous trente jours. Leur investigation complète pourrait durer un an.