Collision entre un pétrolier et un cargo en mer du Nord

Keystone-SDA

Un membre d'équipage est porté disparu après une collision entre un cargo et un pétrolier affrété par l'armée américaine lundi en mer du Nord au large des côtes anglaises, qui a provoqué un important incendie et le rejet de kérosène.

5 minutes

(Keystone-ATS) L’incident, qui fait redouter des dégâts environnementaux, s’est produit lundi matin au large du Yorkshire (nord-est de l’Angleterre), déclenchant une vaste opération de secours, coordonnée par les garde-côtes britanniques, auprès des équipages des navires en flammes, entourés d’impressionnants panaches de fumée. Une trentaine de personnes ont été secourues.

Initialement le directeur du port de Grimsby, Martyn Boyers, avait fait état auprès de l’AFP de 32 blessés transportés vers cette localité.

Les raisons de l’incident restent à déterminer, mais selon l’opérateur américain du pétrolier qui était à l’ancre, la société Crowley, « le ‘Stena Immaculate’ a été percuté par le porte-conteneurs ‘Solong' ».

Un des réservoirs du « Stena Immaculate » contenant du kérosène a été brisé, a-t-il précisé, ajoutant que tout l’équipage avait pu quitter le navire.

Du côté du « Solong », treize des quatorze membres d’équipage ont été ramenés à terre sains et saufs, tandis que des recherches sont en cours pour tenter de retrouver une personne portée disparue, selon son propriétaire, la société allemande Ernst Russ.

Le cargo, battant pavillon portugais, transportait une quantité non déterminée d’alcool et quinze conteneurs de cyanure de sodium, un gaz inflammable et très toxique, selon le site spécialisé Lloyd’s List Intelligence.

Un porte-parole du Premier ministre britannique Keir Starmer a qualifié la situation « d’extrêmement préoccupante », tandis que les garde-côtes ont lancé une « évaluation » pour décider des « mesures de lutte contre la pollution probablement nécessaires » après la collision.

« Multiples risques toxiques »

L’ONG Greenpeace s’est dite « extrêmement préoccupée » par « les « multiples risques toxiques que ces produits chimiques pourraient poser à la vie marine ».

« Le kérosène qui a pénétré dans l’eau à proximité d’une zone de reproduction des marsouins est toxique pour les poissons et autres créatures marines », a déclaré Paul Johnston, scientifique aux laboratoires de recherche de Greenpeace à l’université d’Exeter.

Pour Ivan Vince, directeur du cabinet ASK Consultants, spécialisé en sécurité des risques environnementaux, le kérosène n’est toutefois « pas persistant » dans l’environnement. « L’essentiel va s’évaporer rapidement et ce qui ne s’évapore pas sera dégradé assez rapidement par les micro-organismes » marins, a-t-il expliqué à l’AFP.

La Branche d’investigation des accidents maritimes (MAIB) a annoncé avoir envoyé une équipe sur place pour procéder à de premières constatations.

Les secours ont indiqué avoir évacué au total une trentaine de personnes. Selon Alastair Smith, un responsable du service de secours du Lincolnshire et de l’East Midlands, « 36 patients ont été pris en charge sur le site (…) et aucun n’a nécessité de transport vers un hôpital ».

Dans la zone portuaire, seuls les travailleurs assermentés du site ont le droit d’entrer et de sortir, ont constaté en fin de journée des journalistes de l’AFP. Des bruits d’hélicoptères se faisaient régulièrement entendre.

« Tous les mouvements de navires sont actuellement suspendus dans le Humber (estuaire maritime de la côte nord-est de l’Angleterre) en raison de l’incident », a indiqué la société des ports britanniques ABP.

Devant un pub local, Paul Lancaster, ancien marin de 60 ans, affirme qu’il ne « comprend pas comment deux bateaux aussi gros ont pu entrer en collision ». « Cela va causer beaucoup de problèmes pour la vie animale », s’inquiète-t-il.

« Limiter l’impact »

Le « Stena Immaculate », battant pavillon américain, appartient à la société suédoise Stena Bulk, et mesure 183 mètres de longueur et 32 mètres de largeur. Il avait été mis en service en 2017. Selon Lloyd’s List, il transportait 220’000 barils de kérosène.

Il était parti le 27 février d’Agio Theodoroi, en Grèce, à destination de Killinghome, dans le nord de l’Angleterre, selon Vessel Finder.

Selon un porte-parole du commandement chargé du transport maritime militaire, le « Stena Immaculate » « était temporairement affrété par le Military Sealift Command », une branche de l’armée américaine.

Le cargo impliqué, le « Solong », bat pavillon portugais et était parti de Grangemouth, en Ecosse, lundi soir pour se rendre à Rotterdam, aux Pays-Bas.

L’alerte a été donnée peu avant 11h00 suisses, ont indiqué les garde-côtes. Une opération de secours a été mise en place dans la fouée mobilisant notamment canots de sauvetage, un avion, un hélicoptère et des navires situés a proximité, avait indiqué la même source.