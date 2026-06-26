Collision frontale à Romont (FR)

Keystone-SDA

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Une automobiliste de 19 ans est entrée en collision frontale avec un bus de ligne des Transports publics fribourgeois (TPF) vendredi à Romont. Blessée, elle a été transportée à l'hôpital. Aucun passager ne se trouvait dans le bus et son chauffeur est sorti indemne de l'accident.

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(Keystone-ATS) La route des Rayons a été fermée à toute circulation durant trois heures, a indiqué la police cantonale. Une enquête est en cours, précise le communiqué. Selon les premiers éléments, la jeune conductrice a dévié sur la voie opposée. Les pompiers de Romont ont été mobilisés afin de neutraliser les fuites de liquides.