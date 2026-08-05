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Collision frontale entre moto et side-car: trois blessés au Grimsel

Keystone-SDA

Trois personnes ont été blessées mercredi peu avant 9h00 dans une collision frontale entre deux motos à Schattenhalb (BE), sur la route du Grimsel. La route a été fermée pendant une heure et demie.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Un motard se déplaçait d’Innertkirchen en direction de Meiringen. Pour des raisons qui restent à clarifier, il a dévié sur la voie de circulation opposée et est entré en collision frontale avec une moto avec side-car venant en sens inverse, indique la police cantonale bernoise dans un communiqué.

Les conducteurs des deux motos et la personne dans le side-car ont été blessés. Plusieurs unités de la police cantonale se sont rendues sur les lieux, ainsi qu’un hélicoptère de la Rega, un autre d’Air-Glaciers, une équipe ambulance et deux corps de sapeurs-pompiers.

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