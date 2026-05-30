La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Collision vélo-bus à Nidwald: un cycliste de 90 ans tué

Keystone-SDA

Un nonagénaire au guidon d'un vélo électrique a perdu la vie samedi matin dans une collision avec un car postal. Le choc est survenu après que la victime s'est engagée sur la route principale depuis une voie secondaire à Ennetbürgen (NW).

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le cycliste, âgé de 90 ans et originaire de la région, a été mortellement blessé lors de la collision, a indiqué la police cantonale de Nidwald. Un passager du car postal a été légèrement blessé et pris en charge par l’équipe de secours.

Le nonagénaire circulait sur un deux-roues limité à 25 km/h, a précisé la police. Celle-ci enquête sur les causes exactes de l’accident en collaboration avec le parquet de Nidwald.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision