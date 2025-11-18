Colombie: 15 mineurs tués dans des frappes militaires

Keystone-SDA

Les frappes militaires colombiennes contre des guérilléros ont tué 15 mineurs dans le pays depuis octobre, a annoncé lundi le président Gustavo Petro. Ce dernier a été vivement critiqué pour ces opérations ayant tué des adolescents victimes de recrutement forcé.

(Keystone-ATS) Sous la pression des Etats-Unis qui exigent plus d’actions contre le trafic de drogue, le président de gauche a intensifié son offensive contre les groupes armés avec des bombardements qui ont fait au total au moins 28 morts la semaine dernière.

Le Bureau du Défenseur du peuple colombien avait fait état samedi de la mort de sept mineurs lors de bombardements de l’armée visant une guérilla, dans le département amazonien du Guaviare (sud), le 10 octobre. Une opération qui a conduit le parquet général militaire et policier à annoncer l’ouverture d’une enquête.

Le chef de l’Etat a ensuite signalé lundi cinq autres mineurs décédés: quatre lors d’un bombardement le 1er octobre dans le département de Caqueta (sud) et un autre jeudi à Arauca (nord-est), à la frontière avec le Venezuela. «Tous sont des victimes du recrutement forcé par des criminels qui les ont entraînés dans les hostilités», a écrit M. Petro sur X.

L’autorité médico-légale a enfin assuré que trois autres mineurs avaient trouvé la mort dans un bombardement le 24 août à Guaviare.

La Défenseure du peuple, Iris Marin, a appelé samedi les forces militaires à «prendre toutes les précautions possibles pour protéger les enfants».

Le recrutement forcé d’enfants est l’une des graves violations des droits humains observées en Colombie au cours des six décennies de conflit entre armée, guérillas, paramilitaires et cartels.

Les groupes armés actifs dans le pays enrôlent des jeunes par la force ou la ruse afin de grossir leurs rangs, n’hésitant pas à les envoyer au combat, a souligné Mme Marin lors d’un entretien avec l’AFP en octobre.

Selon la Juridiction spéciale pour la paix créée dans le cadre de l’accord de paix signé en 2016 avec l’ex-guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc), les groupes armés enlèvent en moyenne un mineur tous les deux jours depuis la signature de l’accord.

A moins d’un an de la fin de son mandat, le gouvernement de gauche de Gustavo Petro est confronté à l’échec de sa stratégie visant à négocier la paix avec les différents groupes armés du pays, et à la pire crise sécuritaire de la dernière décennie en Colombie.