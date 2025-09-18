La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Colombie: premières condamnations d’ex-militaires pour assassinats de civils

Le tribunal chargé de juger les crimes commis durant plus de 60 ans de guerre en Colombie a condamné jeudi pour la première fois 12 ex-militaires pour la disparition et le meurtre de civils. Les victimes avaient été présentées comme des guérilleros tués au combat.

(Keystone-ATS) Ces anciens membres des forces armées, dont deux ex-colonels, ont été reconnus responsables de 135 homicides et disparitions forcées entre 2002 et 2005 sur la côte Caraïbe du pays.

Ils ont été condamnés à des peines alternatives à la prison, selon les barèmes de la Juridiction spéciale pour la paix (JEP) créée dans le cadre des accords de paix de 2016 avec l’ex-guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc). En liberté surveillée, ils devront effectuer pendant huit ans des travaux d’intérêt général en mémoire des victimes.

Plusieurs milliers de jeunes gens, pour la plupart issus de milieux pauvres, ont été assassinés durant le conflit qui a opposé les forces armées du pays avec des guérillas d’extrême gauche, les Farc étant alors la plus puissante d’entre elles.

