Colombie: sept morts dans un attentat à la bombe

Keystone-SDA

Un attentat à la bombe a fait sept morts et 20 blessés dans l'ouest de la Colombie, dans la région du Cauca, à un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle dans le pays. L'information a été donnée par le gouverneur de cette même région.

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(Keystone-ATS) «Un engin explosif a été déclenché» sur une route de cette traditionnelle zone d’influence des groupes armés, faisant «sept morts parmi les civils et plus de 20 blessés graves», a déclaré sur X Octavio Guzmán, gouverneur du Cauca. Il a également publié une vidéo montrant les victimes gisant au sol et des véhicules détruits après l’attaque.