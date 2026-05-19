Comité neuchâtelois pour l’introduction d’un droit des ainés

Keystone-SDA

Un comité a lancé mardi sa campagne en faveur de l'introduction d'une disposition sur le droit des aînés dans la Constitution cantonale neuchâteloise, objet soumis au vote le 14 juin. Affiches, dépliants, présence dans la rue et débats sont au programme de cette campagne pour une meilleure prise en compte des seniors.

1 minute

(Keystone-ATS) Les arguments qui plaident en faveur de cette modification de la Constitution ne manquent pas, affirme le comité pour une Constitution neuchâteloise respectueuse des aînés. Il rappelle d’emblée que ce projet ne coûtera rien à l’Etat et qu’il lui sera juste demandé de mieux consulter et écouter les seniors.

«Il est vraiment temps de les écouter plus attentivement», souligne le comité dans un communiqué, ajoutant qui que de plus en plus de seniors contribuent au bon fonctionnement de la société, des familles et même du commerce de proximité.

Les partisans de ce projet estiment que les collectivités publiques traitent trop souvent les aînés comme une population passive et sans importance, qu’on ne consulte jamais. Ils souhaitent donc que l’Etat favorise mieux la participation, l’autonomie, la qualité de vie et le respect de la personnalité des aînés.