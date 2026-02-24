Investisseurs européens en tête pour les rachats de PME suisses en 2025

Vue d’une usine de fabrication de machines. Les nombreuses PME constituent l’épine dorsale de cette industrie fortement orientée vers l’exportation. Gaetan Bally / Keystone

Combien de PME suisses ont-elles été rachetées par des investisseurs étrangers en 2025?

En 2025, 104 PME suisses ont été rachetées par des investisseurs étrangers. Cela représente une hausse de 65% par rapport à l’année précédente, et un niveau inédit depuis 2013. C’est cette année‑là que la société de conseil Deloitte a commencé à collecter systématiquement les données sur les acquisitions et cessions de PME en Suisse.

Dans l’étude de Deloitte, sont considérées comme PME les entreprises réalisant plus de 10 millions de francs de chiffre d’affaires, mais comptant moins de 250 employés. Leur valeur doit en outre se situer entre 5 et 500 millions de francs. Il s’agit donc des PME au sens classique, celles qui emploient les deux tiers de la population active en Suisse.

De quels pays proviennent les acheteurs?

Fait marquant : en 2025, nettement moins de PME suisses ont fini entre des mains américaines qu’auparavant. Les investisseurs européens, en revanche, ont renforcé leur présence. Selon l’analyse de Deloitte, ils sont à l’origine de quatre transactions sur cinq. Les experts du cabinet attribuent le recul des acquisitions américaines au dollar faible et à la politique douanière de Donald Trump : pour les investisseurs américains, les achats à l’étranger sont devenus plus coûteux.

Ainsi, en 2025, les acheteurs français formaient avec 27 % la plus grande part des investisseurs étrangers, devant les Allemands avec 19 %. Les investisseurs du reste de l’Europe ont eux aussi nettement renforcé leur présence, en particulier ceux des pays nordiques.

Et combien d’entreprises suisses ont procédé à des acquisitions à l’étranger ?

Les transactions se font aussi dans l’autre sens : selon l’analyse de Deloitte, 51 investisseurs suisses ont racheté une entreprise à l’étranger l’an dernier. Cela représente une baisse d’un quart par rapport à 2024. Les experts de Deloitte expliquent ce recul par les incertitudes géopolitiques, qui ont rendu investisseurs et entreprises suisses plus prudents.

Va‑t‑il bientôt ne plus rester de PME en mains suisses ?

Il n’y a aucune raison de craindre une disparition des PME suisses. Le pays en compte actuellement 620’000, et de nouvelles entreprises de ce type voient régulièrement le jour.

