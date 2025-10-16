À la recherche des racines suisses: notre communauté partage conseils et astuces

Au bureau de l’Organisation des Suisses de l’étranger de la Nouvelle Société Helvétique à Berne, la correspondance avec les citoyennes et citoyens suisses établis à l’étranger est classée dans des dossiers archivés. Photopress-Archiv / Walter Studer

Pour échapper à la pauvreté au 19e siècle, beaucoup de Suisses ont franchi les frontières, voire traversé les océans, à la recherche de meilleures opportunités. Aujourd’hui, leurs descendants suivent avec passion la trace de leurs ancêtres pour retrouver leurs racines suisses.

Céline Stegmüller

Céline Stegmüller

Les traces de l’émigration suisse sont visibles sur plusieurs continents, comme l’illustre le livre Atlas mondial des lieux suisses. Il existe ainsi une «New Geneva» en Irlande, une «Villa Lugano» à Buenos Aires et une ville nommée «Berne» dans l’Indiana, aux États-Unis. Des personnes originaires de diverses régions de Suisse ont émigré vers l’Australie, l’Amérique du Sud et du Nord, plusieurs pays européens ainsi que l’Afrique du Nord.

Compte tenu des conditions de voyage de l’époque et du coût d’un billet aller simple, il n’est pas surprenant que de nombreux émigrants suisses ne soient jamais retournés dans leur pays d’origine. Ils se sont plutôt installés et ont prospéré dans leurs pays d’accueil, transmettant leur nom de famille et les traditions suisses à leurs descendants.

Nous avons demandé à notre communauté si elle avait des ancêtres suisses et si elle s’était rendue en Suisse pour effectuer des recherches généalogiques. Au cours des derniers mois, des lecteurs et lectrices ont partagé leurs histoires et fourni une riche collection d’anecdotes personnelles venues du monde entier.

Voir de ses propres yeux

La plupart des personnes ayant laissé un commentaire dans notre débat vivent aux États-Unis. Des émigrés originaires de plusieurs cantons suisses s’y sont installés.

«J’ai pu retracer la branche maternelle des Persinger jusqu’à Zumikon, dans le canton de Zurich. Ils sont arrivés aux États-Unis à bord du navire Mercury et se sont finalement établis dans le comté de Republic, au Kansas», écrit Starsinhereyes75.

«Mon arrière-grand-père paternel, Christian Graf, a émigré aux États-Unis en 1877. Il était originaire de Heiligenschwendi, dans le canton de Berne», raconte Martha71654.

Carolprudm écrit: «Mes grands-parents maternels ont émigré de Saint-Gall vers le New Jersey pour travailler dans l’industrie de la broderie. Ils s’appelaient Ochsner, Studerus et Doerig.»

Le nombre remarquable de Suisses installés aux États-Unis a permis de recueillir et de préserver des anecdotes familiales et des récits de voyage, comme le souligne Arnold Ambiel, originaire de Californie. «Comme nous vivons sur la côte ouest des États-Unis, nous avons un bon accès aux archives et aux histoires familiales concernant les parcours migratoires de nos proches. Souvent, nous disposons d’informations provenant des États-Unis qui nous aident à compléter les recherches sur ceux qui ont quitté la Suisse.»

Certaines personnes, comme Martha71654, qui a visité Gruyères l’année dernière avec sa fille, se sont rendues en Suisse spécialement pour découvrir la terre de leurs ancêtres.

Ajnic écrit qu’il a visité le Tessin et espère y revenir bientôt. Il s’intéresse davantage à la manière dont ses ancêtres vivaient qu’à l’aspect purement généalogique.

D’autres sont venus pour poursuivre sur place leurs recherches généalogiques, car de nombreux registres suisses ne sont peut-être pas accessibles en ligne. « J’ai eu la chance de visiter Villeret et Saint-Imier en Suisse en 1966, puis environ dix ans plus tard. J’ai ainsi pu remonter la lignée de mon arrière-arrière-grand-mère Lydie de trois générations supplémentaires », écrit PrairieFleur3.

Carol Waser nous a raconté qu’elle venait de rentrer d’un séjour de deux semaines en Suisse, où elle a « pu visiter le monastère d’Engelberg et obtenir des copies de documents ancestraux remontant jusqu’au 17e siècle ».

Celeste écrit qu’elle s’est rendue en janvier à Mettmenstetten, dans le canton de Zurich, pour y mener des recherches sur ses origines suisses.



Précédent Suivant Dans le petit village tessinois de Broglio, les drapeaux du Tessin et des Etats-Unis se donnent la main. Avec l’aimable autorisation d’Alex Nichelini Alex Nichelini sur le pont de Verscio, au Tessin, d’où ses ancêtres ont émigrés. Avec l’aimable autorisation d’Alex Nichelini Catherine Onchuck a visité le temple protestant de Mettmenstetten avec sa famille. Avec l’aimable autorisation de Catherine Onchuck Image 1

Image 2

Image 3



Une communauté qui échange et communique

Certains lecteurs et lectrices ayant participé au débat ont également échangé des conseils et astuces avec d’autres passionnés de généalogie. Andrea Silver a partagé un lien vers son blogLien externe, dans lequel elle décrit en détail comment elle a découvert que son arrière-arrière-grand-mère Hermine était originaire de Suisse. Elle a visité le pays cet été.

Deux personnes ont constaté qu’elles avaient le même nom dans leur arbre généalogique et ont commencé à entrer dans des détails très techniques, évoquant des correspondances en ADN autosomal et en ADN-Y. Pour savoir s’il s’apparente à Eringobragh, GkaDanaLiechti a partagé le lien vers son arbre généalogique sur Ancestry.com.

Susan Schibli, du Royaume-Uni, a parlé de ses recherches approfondies sur les branches paternelle et maternelle de sa famille. Elle a pris le temps d’expliquer à Kareem, Dodger et Rissa la meilleure méthode pour effectuer un test ADN.

Arnold Ambiel a suggéré à Victoria-Lupus trois sites Internet où elle pourrait trouver des informations sur les ancêtres allemands de son mari. «Les sites populaires comme Ancestry ne montrent que très peu d’informations sur l’Italie et aucune sur la Suisse. Ces programmes semblent principalement conçus pour les Américains et leurs ancêtres anglo-saxons», déplore-t-elle.

Le trou noir de la recherche généalogique

Bien que beaucoup de lecteurs et lectrices puissent retracer leur ascendance sur plusieurs siècles, il leur reste encore des questions sans réponse.

Jblock partage les rares informations qu’il possède sur ses arrière-grands-parents paternels, nés vers 1850: «Ils sont tous deux nés à Schleitheim, en Suisse, et ont émigré aux États-Unis.»

Dgsscc écrit dans son commentaire: «J’ai pu remonter ma lignée jusqu’au milieu du 18e siècle. J’aimerais vraiment savoir ce qui a poussé mes ancêtres à entreprendre ce long voyage vers l’Australie. Je cherche encore une réponse à cette question.»

Celeste dit qu’elle aimerait toujours parler à quelqu’un qui aurait des informations sur l’Église réformée de Mettmenstetten dans les années 1520, ou sur les Gallmann du moulin de Wyssenbach (Wissenbach) entre les années 1520 et 1720.

Une page d’un ancien registre paroissial datant de 1825, répertoriant des noms de famille et leurs membres. Le livre provient de Suisse, mais l’emplacement exact est inconnu. Eth-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Les limites de la recherche généalogique semblent plutôt virtuelles: tant qu’il existe des archives publiques, il est techniquement possible de retracer une lignée familiale.

Pour certaines personnes qui ont participé au débat, comme RepatriatedSwiss, la généalogie est un passe-temps divertissant: «J’ai toujours du plaisir à explorer mes racines suisses et à découvrir de nouvelles choses.»

Au cours de leurs recherches généalogiques, certaines ont fait de belles rencontres avec des Suisses et des Suissesses, d’autres ont retrouvé des parents éloignés avec lesquels le contact est désormais établi. Plusieurs envisagent de retourner en Suisse ou de la visiter pour la première fois.

Cet été, nous avons rencontré Juliette Buchanan. Elle est venue spécialement d’Australie au Tessin pour voir d’où son arrière-arrière-grand-père Antonio Vosti avait émigré.

Une autre famille nous a invités à l’accompagner au printemps prochain lors de son voyage familial à travers le pays. Ses membres aussi souhaitent en apprendre davantage sur leurs ancêtres suisses.

