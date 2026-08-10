Aujourd’hui en Suisse

L’Italie et la Suisse ne sont pas d’accord sur le niveau des eaux du Lac Majeur.

Les fleuves et les lacs ignorent les frontières. En période de pénurie d’eau, les conflits autour de cette ressource sont inévitables.

La Suisse est le château d’eau de l’Europe. Elle ne couvre même pas 0,5% du territoire européen, mais détient jusqu’à 6% des réserves d’eau douce du continent.

Le Tessin alimente le Pô en Italie. Le Rhin traverse l’Allemagne et les Pays-Bas avant de se jeter dans la mer du Nord. Cela fait de la Suisse un acteur important de la diplomatie de l’eau, et la met sous pression à mesure que les sécheresses se multiplient. Cet été, presque chaque cours d’eau prenant sa source dans les Alpes, chaque lac partagé avec un pays voisin, constituent un terrain potentiel de confrontation.

Actuellement, l’Italie souhaite, par exemple, que le Tessin laisse s’écouler davantage d’eau depuis ses barrages, l’agriculture régionale souffrant de la sécheresse. Mais cela mettrait en péril les réserves destinées à la production hivernale d’électricité. L’agriculture tessinoise a en outre besoin d’eau elle aussi.

L’Italie réclame également un niveau d’eau plus élevé du Lac Majeur, afin que ce dernier puisse être exploité par l’agriculture riveraine. Le Tessin, de son côté, craint des inondations dans la région de Locarno.

Dans un article de la NZZ, l’hydrologue Klaus Lanz se dit convaincu que les conflits de répartition de l’eau entre la Suisse et ses pays voisins vont s’intensifier. La semaine dernière encore, le conseiller fédéral en charge des transports, Albert Rösti, a annoncé la révision de la stratégie nationale en matière d’eau. Le sujet est ainsi également devenu une priorité pour le Conseil fédéral.