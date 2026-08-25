Aujourd’hui en Suisse

Faire ses premiers pas dans le monde du travail peut être une expérience merveilleuse ou au contraire très pénible en Suisse. Un article de la RTS se penche sur les disparités de traitement entre les jeunes qui effectuent un stage pendant leurs études.

La RTS cite d’un côté l’exemple d’un stagiaire dans une multinationale pharmaceutique, qui touche entre 2000 et 3000 francs par mois, bénéficie de repas et de cafés gratuits, d’un accès à une salle de fitness, travaille sur un projet utile pour ses études et est accompagné par un superviseur. De l’autre, une jeune femme raconte avoir travaillé gratuitement pour une ONG. «Tout le travail est fait par les stagiaires et le responsable est totalement absent», témoigne-t-elle. Des formations lui avaient été promises, mais elles ne se sont jamais matérialisées.

Ces disparités s’expliquent aussi par l’absence de loi fédérale sur la rémunération des stages. Les règles, lorsqu’elles existent, sont cantonales ou découlent de conventions collectives. Selon la Fédération estudiantine de Lausanne, la forte demande et la faible offre de places de stage permettent aux entreprises d’imposer leurs propres critères, avec le risque d’un dumping salarial qui compromet l’égalité de traitement. Pour accepter un stage à plein temps non rémunéré, il faut en effet pouvoir compter sur des moyens financiers suffisants ou sur le soutien de sa famille.

Selon le sociologue Dominique Glaymann, le problème dépasse la seule dimension financière. Des emplois autrefois réservés à des profils professionnels juniors sont aujourd’hui systématiquement confiés à des stagiaires. Un paradoxe pour un système censé faciliter l’insertion des jeunes sur le marché du travail.