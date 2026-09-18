Aujourd’hui en Suisse

Malgré l’impôt sur la fortune, les 900 personnes les plus riches de Suisse consacrent la plus faible part de leurs revenus au paiement des impôts.

Selon le principe de la progressivité fiscale, les personnes aux revenus les plus élevés devraient payer davantage d’impôts. Ce principe figure dans la Constitution fédérale. Pourtant, une nouvelle étude aboutit à une conclusion inverse.

Des chercheurs de l’EPFZ montrent que si l’on tient compte de l’ensemble des revenus, du patrimoine, des impôts et des prélèvements, les plus hauts revenus paient, proportionnellement, moins d’impôts que le reste de la population, malgré l’existence de l’impôt cantonal sur la fortune.

La principale nouveauté de cette étude réside dans sa méthodologie. Au lieu de se baser sur les données fiscales, les chercheurs ont pris comme point de départ l’ensemble des revenus et de la fortune en Suisse, tels qu’ils sont comptabilisés par la Banque nationale. Leur objectif était d’estimer plus précisément les revenus du 1% le plus riche. Avec cette méthode, ceux-ci apparaissent environ 50% plus élevés que dans les statistiques habituelles. Selon les auteurs, ce 1% le plus aisé génère près de 17% de l’ensemble des revenus du pays.

Concrètement, les chercheurs ont attribué aux propriétaires d’entreprises les bénéfices conservés dans les sociétés plutôt que distribués sous forme de dividendes. Cet élément est déterminant, car ces bénéfices retenus ne sont soumis qu’à l’impôt sur les bénéfices et non à l’impôt sur le revenu. Ces taux étant plus bas, la charge fiscale au sommet de la pyramide s’en trouve réduite, explique l’économiste Enea Baselgia. «Nous observons le même phénomène dans tous les pays pour lesquels ce type d’étude existe déjà.»