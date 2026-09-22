Aujourd’hui en Suisse

Chères Suissesses, chers Suisses de l’étranger,

L’armée continue de faire les gros titres de la presse. Des milliards de francs supplémentaires devraient être mis à sa disposition afin de renforcer ses capacités dans une période marquée par les incertitudes.

En plus d’une hausse de la TVA, une partie du Parlement souhaite également recourir à l’endettement pour financer le réarmement.

Meilleures salutations de Berne,