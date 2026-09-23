Aujourd’hui en Suisse

Chères et chers Suisses de l’étranger,

UBS et ses soutiens avaient multiplié les mises en garde: les nouvelles exigences de fonds propres feraient grimper les frais bancaires, renchériraient les hypothèques et compliqueraient le financement des entreprises. Selon eux, elles pèseraient aussi sur les dividendes, les investissements, l’emploi et la compétitivité de la plus grande banque de Suisse.

En bref, obliger UBS à immobiliser davantage de capital pour couvrir ses activités à l’étranger risquait, à les entendre, de nuire à l’ensemble de l’économie suisse, voire de pousser la banque à remettre en question son ancrage dans le pays.

Aujourd’hui, le Conseil des États a pourtant décidé de durcir les exigences en matière de fonds propres.

Meilleures salutations,