Aujourd’hui en Suisse – spécial votations

Les opposants de l’initiative redoutent que la baisse d’impôt engendre de nouvelles coupes alors que le budget du canton de Vaud prévoit déjà un important déficit.

Plusieurs résultats cantonaux ont aussi fait parler d’eux dimanche. Le canton de Vaud a accepté une baisse d’impôt alors que Genève est devenu le premier canton à rendre la contraception gratuite. À Zurich, l’accès à l’aide au suicide sera étendu.

La population vaudoise a accepté à 53% une initiative populaire proposant une réduction de 12% de l’impôt cantonal sur le revenu et la fortune. La droite, qui soutenait la proposition, a salué ce résultat. Il s’agit d’une «victoire pour la classe moyenne», a déclaré à la RTS Kevin Grangier, de l’UDC Vaud. La gauche, qui redoute de nouvelles coupes alors que le budget cantonal prévoit déjà un important déficit, a regretté ce choix. «On s’attend vraiment à ce qu’il n’y ait pas de coupes de prestations – dans les écoles, les EMS, la santé – qui touchent directement cette classe moyenne», a souligné la coprésidente du PS Vaud, Oriane Sarrasin.

Du côté de Genève, les électeurs et les électrices ont accepté à 58% l’initiative «pour une contraception gratuite». Le canton sera donc le premier de Suisse à mettre en place un cadre pour couvrir les frais liés à la contraception englobant tous les moyens dont l’efficacité est reconnue: de la pilule au préservatif. La conseillère nationale socialiste Laurence Fehlmann Rielle s’est dite «soulagée» du résultat et a appelé à «porter cette question au niveau fédéral».

Enfin à Zurich, le canton sera le premier outre-Sarine à étendre l’accès au suicide assisté à l’ensemble des EMS, publics comme privés, ainsi qu’aux hôpitaux et cliniques de réadaptation. Le contre-projet a été soutenu à 68%, malgré l’opposition du gouvernement cantonal. Seuls les EMS avec un mandat de prestations communal devaient jusqu’ici l’autoriser.