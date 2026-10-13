Aujourd’hui en Suisse
Chères Suissesses, chers Suisses de l’étranger,
Lorsque j’étais au lycée, les élections au Conseil fédéral étaient de petits événements. Non seulement on amenait la télévision dans la salle de classe, mais il y avait parfois même du suspense. Comme lors de l’élection d’Eveline Widmer-Schlumpf, qui a remplacé Christoph Blocher, alors conseiller fédéral en fonction.
Mais les élections au gouvernement sont devenues beaucoup plus prévisibles, estime aujourd’hui la presse. Vous découvrirez pourquoi dans cette infolettre.
Bonne lecture!
Alors que les spéculations autour de la succession de Guy Parmelin se poursuivent, les médias suisses s’intéressent aux différentes facettes de la fonction de conseiller fédéral et de l’élection d’un nouveau membre du gouvernement.
La Neue Zurcher Zeitung (NZZ) se demande ainsi ce qu’il est advenu des fameuses «nuits des longs couteaux» précédant les scrutins. «Contrairement à autrefois, les élections au Conseil fédéral sont aujourd’hui prévisibles, car les partis se mettent d’accord en amont», écrit le quotidien zurichois. On apprend également que ces tickets de candidats, désormais courants, ont fait leur apparition en 1959 avec l’introduction de la formule magique.
Le Blick et le Tages-Anzeiger se penchent quant à eux sur une autre question: celle de la maternité. Conseillère nationale UDC genevoise, Céline Amaudruz figure parmi les candidates potentielles à la succession de Guy Parmelin. Elle est aussi mère de deux enfants, ce qui a relancé dans certains cercles le débat sur la compatibilité entre la fonction de conseillère fédérale et le rôle de mère. Dans une tribune, le Tages-Anzeiger estime que ce dernier relève de la provocation pour les «parents confrontés à des frais de garde élevés et à une logistique familiale complexe».
De son côté, la SRF s’intéresse aux conseillères et conseillers fédéraux, actuels et passés. Et en particulier à leurs habitudes sportives. C’est donc sur les terrains de football que se défoule le ministre de la Justice Beat Jans, alors que la ministre des Finances Karin Keller-Sutter préfère la salle de boxe. Ancien conseiller fédéral, Adolf Ogi commençait quant à lui ses journées par une course à pied, tandis qu’Ueli Maurer était un passionné de vélo.
Les Suisses pourront disposer dès novembre d’une nouvelle carte d’identité biométrique. Elle sera comparable au passeport biométrique en matière de sécurité et des données enregistrées.
Son obtention reste facultative. Selon la Confédération, l’objectif est de mieux protéger le document contre les abus et de garantir que les citoyennes et citoyens suisses puissent continuer à voyager facilement au sein de l’UE. Notamment dans le cadre de l’actualisation de l’accord sur la libre circulation des personnes.
Une longue période de transition est prévue. Les personnes qui possèdent déjà une carte d’identité valide sans puce pourront continuer à l’utiliser jusqu’à son expiration pour voyager dans l’espace UE/Schengen. Pour toute nouvelle demande déposée à partir de novembre, la Confédération recommandera toutefois le modèle biométrique pour les déplacements à l’étranger.
La puce contiendra une photo numérique, deux empreintes digitales ainsi que les informations déjà visibles sur la carte, comme le nom, la date de naissance ou le numéro du document. Les personnes souhaitant l’obtenir pourront déposer leur demande auprès de l’office cantonal des passeports ou auprès d’une représentation suisse à l’étranger.
À noter encore que ce document ne doit pas être confondu avec l’E-ID. Cette dernière sert uniquement à s’identifier dans l’univers numérique et ne constitue pas un document de voyage. Sa mise à disposition est prévue pour l’an prochain.
Les chiffres de la Confédération le montrent: le nombre d’incidents cybernétiques signalés continue d’augmenter. La semaine dernière, des données avaient notamment été dérobées à la caisse de pension de la Confédération Publica ainsi qu’à la plateforme de ventes Ricardo. Et les méthodes évoluent.
Les journaux de CH Media rapportent que les escrocs ciblent désormais aussi les personnes dont les données ont été compromises, en les contactant par téléphone. Il y a une semaine, un retraité de Suisse centrale, ancien ouvrier du bâtiment, a ainsi reçu un appel suspect. Mais il n’a divulgué aucune information sensible: quelques jours plus tôt, la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (FAR) avait averti quelque 20’000 bénéficiaires, dont lui, qu’elle avait été victime d’une cyberattaque.
Des données sensibles concernant des assurés de Publica auraient elles aussi été compromises lors d’une cyberattaque. La caisse de pension de la Confédération affirme avoir informé toutes les personnes potentiellement concernées. «Toutes les caisses de pension touchées ne communiquent toutefois pas avec la même transparence que Publica», relèvent les journaux de CH Media. Certaines se montrent plus discrètes, tant sur l’ampleur des dégâts que sur les conséquences possibles pour leurs assurés.
CH Media cite notamment les clients de l’entreprise informatique PK Softech, parmi lesquels figure la caisse de pension Migros. Cette dernière estime qu’il est encore trop tôt pour prendre des mesures spécifiques. «Nous examinons actuellement si des données d’assurés de la caisse de pension Migros ont été compromises et, le cas échéant, dans quelle mesure», indique l’institution, qui assure que les personnes concernées seront informées.
Pourquoi Publica a-t-elle choisi de communiquer aussi ouvertement, alors que d’autres institutions se montrent beaucoup plus réservées? CH Media avance cette explication: «Il est possible que cette différence tienne simplement à des philosophies de communication différentes.»
«Je lui ai dit: ‘Du Tubel.’ (idiot)» Puis suivent d’autres insultes typiquement suisses allemandes: «Löli», «Schofseckel»… Avant cette conclusion: «Ça faisait longtemps que je n’avais plus insulté quelqu’un comme ça. Je culpabilise presque un peu.»
Le jeune homme qui s’emporte ainsi dans une vidéo Instagram s’appelle Elie Feller. Originaire de Bienne, il vit à Berlin depuis six ans, où il poursuit sa carrière de créateur de contenus. À 30 ans, il compte plus de 70’000 abonnés sur Instagram et plus de 65’000 sur TikTok.
Son fonds de commerce? Les personnages. «Ils sont généralement inspirés de gens que j’ai rencontrés, et mes vidéos de situations que j’ai vécues», explique-t-il à la Berner Zeitung. Tantôt père hippie bernois opposé à toute autorité, tantôt dealer berlinois, il jongle entre le suisse allemand, l’allemand et le français.
Son installation à Berlin a visiblement stimulé sa créativité. «À Bienne, j’avais toujours l’impression que les gens me jugeaient quand je postais des vidéos un peu ridicules», raconte-t-il. Ses compatriotes semblent pourtant apprécier son humour: selon les statistiques d’Instagram, près de 60% de ses abonnés se trouvent en Suisse.
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