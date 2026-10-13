Aujourd’hui en Suisse

Les chiffres de la Confédération le montrent: le nombre d’incidents cybernétiques signalés continue d’augmenter. La semaine dernière, des données avaient notamment été dérobées à la caisse de pension de la Confédération Publica ainsi qu’à la plateforme de ventes Ricardo. Et les méthodes évoluent.

Les journaux de CH Media rapportent que les escrocs ciblent désormais aussi les personnes dont les données ont été compromises, en les contactant par téléphone. Il y a une semaine, un retraité de Suisse centrale, ancien ouvrier du bâtiment, a ainsi reçu un appel suspect. Mais il n’a divulgué aucune information sensible: quelques jours plus tôt, la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (FAR) avait averti quelque 20’000 bénéficiaires, dont lui, qu’elle avait été victime d’une cyberattaque.

Des données sensibles concernant des assurés de Publica auraient elles aussi été compromises lors d’une cyberattaque. La caisse de pension de la Confédération affirme avoir informé toutes les personnes potentiellement concernées. «Toutes les caisses de pension touchées ne communiquent toutefois pas avec la même transparence que Publica», relèvent les journaux de CH Media. Certaines se montrent plus discrètes, tant sur l’ampleur des dégâts que sur les conséquences possibles pour leurs assurés.

CH Media cite notamment les clients de l’entreprise informatique PK Softech, parmi lesquels figure la caisse de pension Migros. Cette dernière estime qu’il est encore trop tôt pour prendre des mesures spécifiques. «Nous examinons actuellement si des données d’assurés de la caisse de pension Migros ont été compromises et, le cas échéant, dans quelle mesure», indique l’institution, qui assure que les personnes concernées seront informées.

Pourquoi Publica a-t-elle choisi de communiquer aussi ouvertement, alors que d’autres institutions se montrent beaucoup plus réservées? CH Media avance cette explication: «Il est possible que cette différence tienne simplement à des philosophies de communication différentes.»