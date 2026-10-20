Aujourd’hui en Suisse

L’automne est là, mais les conséquences de l’été sec continuent de se faire sentir , que ce soit sur la production d’électricité ou dans le quotidien scolaire de mes enfants.

La sécheresse de l’été 2026 a des répercussions sur l’hydroélectricité suisse. En raison du faible débit du Rhin, la centrale au fil de l’eau de Birsfelden, dans le canton de Bâle-Campagne, produit environ 30% d’électricité de moins que la moyenne observée sur le long terme.

Cette plus grande centrale au fil de l’eau de Suisse alimente quelque 150’000 ménages dans la région bâloise. Le débit du Rhin a par moments été inférieur de 65% à la normale. Le fournisseur d’énergie bernois BKW Energie AG fait lui aussi état d’une production d’électricité nettement inférieure à la moyenne au premier semestre.

Malgré l’augmentation des épisodes de sécheresse estivale, le canton de Bâle-Campagne prévoit la construction de six petites centrales au fil de l’eau sur la Birse et l’Ergolz. Selon une hydrologue, la rentabilité de telles installations dépend du site choisi et de l’évolution future des débits.

Les effets de la chaleur continueront à se faire sentir pendant longtemps, y compris chez moi: l’école de mes enfants a annulé toutes les visites en forêt pour des raisons de sécurité au moins jusqu’au printemps, en raison du risque de chute de branches. Ce n’est qu’ensuite qu’il sera possible d’évaluer quels arbres ont traversé la période de chaleur sans dommages.