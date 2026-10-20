Aujourd’hui en Suisse
Chères lectrices, chers lecteurs,
Les émeutes en France préoccupent également les Suisses de l’étranger qui vivent sur place. Nous nous rendons à Paris, où certains de nos compatriotes vivent les troubles au plus près, et nous nous intéressons aux grèves de la jeunesse prévues par les Jeunes socialistes en Suisse.
Par ailleurs, la course à la succession du conseiller fédéral Guy Parmelin demeure ouverte.
Bonne lecture!
La France est le pays qui compte la plus importante communauté suisse de l’étranger. Les manifestations et les émeutes actuelles concernent donc aussi de nombreux Suisses sur place. Le Blick est allé à Paris recueillir les témoignages de compatriotes qui vivent les troubles au plus près. Dans le même temps, les Jeunes socialistes entendent porter la contestation en Suisse.
Plus de 12’000 Suisses vivent à Paris. La galeriste Esther Woerdehoff assiste aux émeutes de près et s’inquiète pour l’avenir de la ville, confie-t-elle au Blick. Un étudiant suisse s’est lui aussi retrouvé au cœur des événements. D’autres témoignages soulignent toutefois que les revendications des manifestants, très majoritairement pacifiques, ne devraient pas être éclipsées par les actes de violence commis par une minorité.
Deux représentants des Jeunes socialistes suisses ont participé à la grande manifestation parisienne. Ils s’y trouvaient pour préparer une grève internationale de la jeunesse avec 27 organisations issues de plus de dix pays. Des rassemblements contre la militarisation et les politiques d’austérité sont désormais prévus le 20 novembre dans plusieurs villes suisses. Les Jeunes socialistes ne s’attendent toutefois pas à une escalade comparable à celle observée en France.
Après les violences, le gouvernement français a réagi en instaurant des couvre-feux locaux. À la suite des violences, le gouvernement français réagit par des couvre-feux locaux. Le Premier ministre Sébastien Lecornu évoque une situation chaotique dans les centres urbains et attribue les violences à un mouvement issu de l’ultragauche. Un éventuel mobile antisémite est également évoqué pour certaines attaques. À ce stade, aucun élément ne permet toutefois de confirmer des incendies criminels ciblant spécifiquement des commerces juifs.
La course à la succession du conseiller fédéral Guy Parmelin devient un défi croissant pour l’UDC: après d’autres figures de premier plan, la directrice zurichoise de la santé Natalie Rickli renonce elle aussi à se porter candidate.
Natalie Rickli justifie sa décision par les responsabilités qu’elle assume dans le canton de Zurich. Un important renouvellement du gouvernement cantonal est prévu au printemps prochain. Elle souligne également qu’elle est la seule membre bourgeoise du gouvernement cantonal à briguer sa réélection.
Après les renoncements de Natalie Rickli, Esther Friedli et Magdalena Martullo-Blocher, plusieurs personnalités féminines de premier plan ne sont plus en lice. Le président du groupe parlementaire UDC Thomas Aeschi et l’ancien président du parti Marco Chiesa sont cités comme possibles concurrents de la conseillère nationale genevoise Céline Amaudruz. D’autres conseillers et conseillères nationaux et aux États, ainsi que le conseiller d’État argovien Jean-Pierre Gallati, réfléchissent également à une candidature.
Reste à savoir si Céline Amaudruz figurera sur le ticket officiel. Le délai de dépôt des candidatures expire vendredi.
L’automne est là, mais les conséquences de l’été sec continuent de se faire sentir, que ce soit sur la production d’électricité ou dans le quotidien scolaire de mes enfants.
La sécheresse de l’été 2026 a des répercussions sur l’hydroélectricité suisse. En raison du faible débit du Rhin, la centrale au fil de l’eau de Birsfelden, dans le canton de Bâle-Campagne, produit environ 30% d’électricité de moins que la moyenne observée sur le long terme.
Cette plus grande centrale au fil de l’eau de Suisse alimente quelque 150’000 ménages dans la région bâloise. Le débit du Rhin a par moments été inférieur de 65% à la normale. Le fournisseur d’énergie bernois BKW Energie AG fait lui aussi état d’une production d’électricité nettement inférieure à la moyenne au premier semestre.
Malgré l’augmentation des épisodes de sécheresse estivale, le canton de Bâle-Campagne prévoit la construction de six petites centrales au fil de l’eau sur la Birse et l’Ergolz. Selon une hydrologue, la rentabilité de telles installations dépend du site choisi et de l’évolution future des débits.
Les effets de la chaleur continueront à se faire sentir pendant longtemps, y compris chez moi: l’école de mes enfants a annulé toutes les visites en forêt pour des raisons de sécurité au moins jusqu’au printemps, en raison du risque de chute de branches. Ce n’est qu’ensuite qu’il sera possible d’évaluer quels arbres ont traversé la période de chaleur sans dommages.
Lors d’un exercice militaire sur le lac des Quatre-Cantons, près de Gersau dans le canton de Schwytz, trois militaires ont été victimes d’un accident à bord d’une embarcation d’instruction. Tous trois ont été blessés et se trouvaient encore à l’hôpital mardi.
L’accident s’est produit lundi vers 19 heures. Les personnes concernées sont trois soldats de l’école de recrues du génie 73, qui se trouvaient à bord d’un bateau de marque Ribcraft. L’un des blessés a été transporté par la Rega à Lucerne. Les deux autres ont été conduits à l’hôpital en ambulance.
Les circonstances de l’accident restent inconnues. La justice militaire a ouvert une enquête. Parmi les services mobilisés figuraient notamment la police militaire, la police cantonale de Schwytz et le service de sauvetage lacustre des sapeurs-pompiers d’Ingenbohl.
Texte traduit de l’allemand/op
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