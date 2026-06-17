Coupe du monde de football 2026: avec cloche de vache et drapeau suisse dans le quartier coréen de Los Angeles

Micky Hohl et sa compagne Thelma à l'Union Station de Los Angeles, où se trouve le site officiel de la fan zone pour la Coupe du monde de football 2026. zVg

Depuis le début de la Coupe du monde de football, Los Angeles vit à un rythme inhabituel. Au cœur de cette effervescence, rencontre avec le Suisse Micky Hohl. Âgé de 62 ans, il vit aux États-Unis depuis près de quatre décennies, étudie aujourd’hui le travail social et suit les compétitions de très près dans sa ville d’adoption.

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Melanie Eichenberger Dans mon travail, je me concentre sur des sujets pertinents pour les Suisses de l'étranger, des développements politiques en Suisse et leur impact sur la diaspora aux questions sociales, économiques et culturelles. Avant de rejoindre SWI swissinfo.ch, j'ai travaillé comme journaliste locale pour l'Aargauer Zeitung. Je suis titulaire d'un bachelor en communication multilingue et, typiquement suisse, j'ai effectué un apprentissage d'employée de commerce. Autre langue: 1 Deutsch de Fussball-WM 2026 in Los Angeles: Mit Kuhglocke und Schweizer Fahne in Koreatown original lire plus Fussball-WM 2026 in Los Angeles: Mit Kuhglocke und Schweizer Fahne in Koreatown

Micky Hohl souhaitait à l’origine soutenir l’équipe nationale suisse au stade. Mais en découvrant les prix des billets, l’envie lui est vite passée. Le billet le moins cher pour le match de groupe de la Suisse à Los Angeles coûtait 300 dollars. «On est assis presque dans les nuages», plaisante le sexagénaire.

Le SoFi Stadium d’Inglewood compte plus de 70’000 places; les sièges les moins chers sont donc très éloignés du terrain. À cela s’ajoutent les dépenses élevées à l’intérieur du stade. «On atteint facilement 500 dollars par personne», résume Micky Hohl.

Reportage du Téléjournal de la RTS sur le prix élevé des loisirs aux Etats-Unis:

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Ce dernier ne veut toutefois pas renoncer totalement à l’ambiance de la Coupe du monde. Plutôt que de se rendre au stade, il suivra vraisemblablement les matches dans son quartier de Los Angeles, dans le quartier coréen — muni d’un drapeau suisse et d’une cloche de vache — soit lors de l’un des «public viewings» gratuits, soit dans un local.

Dans les semaines précédant le début du tournoi, Micky Hohl n’a d’abord perçu l’excitation autour de la Coupe du monde que par touches. Les bus affichaient des publicités pour la compétition, les magasins proposaient des rayons d’articles de supporters, et des distributeurs vendaient des tickets spéciaux pour les transports publics aux couleurs du Mondial.

«Je sais à quelle station on peut obtenir des billets avec l’équipe nationale suisse dessus», raconte le Suisse de l’étranger. Bien que les billets ordinaires rechargeables des transports publics soient bien moins chers, Micky Hohl n’a pas pu résister et s’est finalement offert ce souvenir suisse du Mondial.

Micky Hohl tient son souvenir suisse du Mondial. zVg

À mesure que le tournoi approchait, il en a ressenti la présence de plus en plus nettement dans son quartier. Il a notamment été frappé par le Liberty Park tout proche, l’une des fan-zones officielles du Mondial. «Le parc était rempli d’équipes de nettoyage qui astiquaient chaque détail. En quatorze ans passés ici, je n’ai jamais vu ça», relève-t-il.

La «Nati» en visite chez les Suisses de l’étranger En Amérique du Nord, l’équipe de Suisse de football jouera devant les fans qui ont fait le voyage mais aussi sous les acclamations des nombreux Suisses de l’étranger vivant aux États-Unis et au Canada. Avant le début de la compétition, Swissinfo a interrogé des Suisses de San Francisco, Los Angeles et Vancouver, trois villes où la «Nati» jouera pendant la Coupe du monde. Comment vivent-ils le tournoi au sein de leur nouvelle patrie? Et que signifie pour eux de voir la Suisse à deux pas de chez eux, sur le terrain? Le coup d’envoi de ces rencontres a été donné avec une famille suisse établie dans la Silicon Valley. Les prochains matches de groupe (B) de la Suisse en Amérique du Nord: Suisse – Bosnie-Herzégovine: jeudi 18 juin à Los Angeles Suisse – Canada: mercredi 24 juin à Vancouver

Du cinéma à l’université

Installé aux États-Unis depuis près de quarante ans, Micky Hohl a grandi dans le Fricktal argovien avant de partir pour New York en 1985, à la poursuite de son rêve américain. Il ambitionnait de faire carrière dans le cinéma et la télévision. «Je n’ai jamais vraiment percé», confie-t-il. Après de nombreuses années passées à New York, son parcours l’a finalement conduit à Los Angeles, où il a participé à diverses productions cinématographiques et télévisées. Il lui arrive encore de regretter New York.

Aujourd’hui, il ne fréquente plus les plateaux de tournage, mais les amphithéâtres. Pendant la pandémie, il a commencé à s’intéresser de plus près à la psychologie. Il étudie désormais le travail social à l’University of Southern California. À 62 ans, il vient d’achever sa première année d’études.

«Beaucoup de gens en Suisse trouvent cela étonnant», explique-t-il. Aux États-Unis, en revanche, son âge est à peine évoqué à l’université. «Mes camarades me considèrent simplement comme l’un des leurs.»

Nostalgie du pain suisse

La Suisse ne l’a jamais vraiment quitté. Pendant longtemps, il n’y est pas retourné, mais la naissance de son neveu l’a incité à reprendre des voyages réguliers pour rendre visite à sa famille et à ses amis. Certaines choses lui manquent encore, même après plus de quarante ans en Amérique. «Le pain», indique-t-il sans hésiter.

Ses proches sont convaincus qu’il finira par revenir en Suisse pour sa retraite. Mais lui nuance: «Je ne vais pas prendre ma retraite maintenant; je commence une deuxième formation et je me sens chez moi ici!»

Passionné de musique à l’origine, il est venu relativement tard au football. Au début des années 2000, lorsque le FC Bâle disputait la Ligue des champions, un ami suisse l’a appelé: il se trouvait seul dans un bar new-yorkais rempli de supporters de Liverpool. «Il avait besoin de mon soutien», raconte Micky Hohl. Après un match nul, toute la salle leur a offert une bière.

C’est ainsi qu’il a commencé à regarder régulièrement du football. Depuis, il suit tout particulièrement les Coupes du monde. À New York, il se rendait dans les quartiers où se retrouvaient les supporters des différentes équipes nationales. «C’était la beauté d’une métropole, dit-il. On pouvait regarder chaque match avec des gens qui vibraient pour leur équipe.»

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Los Angeles offre aussi cette diversité internationale. Pour Micky Hohl, elle compte parmi les plus beaux aspects du tournoi. Qu’il soit avec des supporters mexicains, coréens ou suisses, le football devient ici une expérience partagée.

Pour lui, le football fait depuis longtemps partie du quotidien, et pas seulement lors des Coupes du monde. Avec sa compagne, il assiste régulièrement aux matches de l’équipe féminine Angel City à Los Angeles; il possède même un abonnement de saison. «Nous allons à presque tous les matches», dit-il.

Le fait que l’équipe nationale suisse joue précisément là où il vit depuis plus d’une décennie le réjouit particulièrement. La proximité de la Coupe du monde ne bouleverse pas fondamentalement son quotidien, mais l’attente grandit. Et ce, malgré sa déception de constater qu’aucune «watch party» officielle suisse n’est prévue à Los Angeles. «Même l’Ouzbékistan en organise une», relève-t-il.

Quoi qu’il en soit, Micky Hohl vibrera sans réserve. La cloche de vache, elle, est déjà prête.

Texte relu et vérifié par Balz Rigendinger, traduit de l’allemand à l’aide de l’IA/op

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