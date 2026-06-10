Coupe du monde de football: rencontre avec des fans suisses de la «Nati» nés en Californie

À la maison, on parle le suisse allemand, et la famille passe l'été en Suisse : Nicole et Benjamin Basler avec leurs fils Theo, Leon et Tim en Californie. zVg

Nés aux États-Unis, Tim (17 ans), Leon (14 ans) et Theo Basler (12 ans) arborent fièrement le maillot de l’équipe de Suisse de football. La «Nati» participe à la Coupe du monde de football, qui commence jeudi. Les trois jeunes supporters auront la chance de la découvrir sur le terrain. Voici ce qu’ils en disent, avant le premier match de groupe des Helvètes, joué à San Francisco, non loin du domicile familial.

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Melanie Eichenberger Dans mon travail, je me concentre sur des sujets pertinents pour les Suisses de l'étranger, des développements politiques en Suisse et leur impact sur la diaspora aux questions sociales, économiques et culturelles. Avant de rejoindre SWI swissinfo.ch, j'ai travaillé comme journaliste locale pour l'Aargauer Zeitung. Je suis titulaire d'un bachelor en communication multilingue et, typiquement suisse, j'ai effectué un apprentissage d'employée de commerce. Autre langue: 1 Deutsch de Fussball WM 2026: Geboren in Kalifornien, Fans der Schweizer Nati original lire plus Fussball WM 2026: Geboren in Kalifornien, Fans der Schweizer Nati

En Suisse, la nuit tombe mais en Californie, le soleil de midi resplendit. Neuf heures de décalage séparent Berne de nos interlocuteurs de Mountain View assis derrière leur écran. Tim (17 ans) et Leon (14 ans) rentrent tout juste de l’école. Theo (12 ans), le petit frère, manque à l’appel. Il a cours.

Ils sont fin prêts pour le match Suisse-Qatar : Léon, Théo et Tim (de gauche à droite). zVg

Samedi, la «Nati» jouera son premier match de phase finale de la Coupe du monde près de chez eux. «On n’a jamais assisté à un match de l’équipe de Suisse, explique Tim. Ce sera vraiment cool.»

Les deux jeunes Suisses de l’étranger, face à l’ordinateur portable, arborent le maillot rouge à croix blanche. Leon l’a enfilé en vue de notre discussion, Tim le portait à l’école. Rien d’extraordinaire pour ses camarades: «mes amis savent que je suis suisse», dit-il.

La «Nati» en visite chez les Suisses de l’étranger En Amérique du Nord, l’équipe de Suisse de football jouera devant les fans qui ont fait le voyage mais aussi sous les acclamations des nombreux Suisses de l’étranger vivant aux États-Unis et au Canada. Avant le début de la compétition, Swissinfo a interrogé des Suisses de San Francisco, Los Angeles et Vancouver, trois villes où la «Nati» jouera pendant la Coupe du monde. Comment vivent-ils le tournoi au sein de leur nouvelle patrie? Et que signifie pour eux de voir la Suisse à deux pas de chez eux, sur le terrain? Le coup d’envoi de ces rencontres est donné avec une famille suisse établie dans la Silicon Valley. Matches de groupe (B) de la Suisse en Amérique du Nord: Suisse – Qatar: samedi 13 juin à San Francisco Suisse – Bosnie-Herzégovine: jeudi 18 juin à Los Angeles Suisse – Canada: mercredi 24 juin à Vancouver

Un lien fort avec la Suisse

Les trois frères sont nés en Californie, ils y grandissent et fréquentent l’école publique. La famille vit dans la Silicon Valley depuis plus de 20 ans. Mais la Suisse conserve une place de choix dans leur quotidien.

Avant la discussion en ligne, Nicole, la maman, nous donne le contexte. En 2005, l’opportunité d’une mobilité s’est présentée pour son mari Benjamin au sein de son entreprise à San José. La famille pensait rester deux ou trois ans en Californie.

«Aujourd’hui, cela fait 21 ans», sourit-elle. Ancienne enseignante, Nicole est engagée au sein du conseil des parents de l’école de ses enfants et de diverses organisations sans but lucratif. «Soccer-Mom» à 100%, elle gère les trois équipes de football de Tim, Leon et Theo.

Le style de vie, le climat et le biotope international ont motivé la famille à rester aux États-Unis. À la maison, le dialecte alémanique est la règle. «En dehors, le suisse allemand a presque valeur de langage codé pour les garçons», raconte cette Bâloise de 47 ans. Les enfants grandissent en polyglottes et les Basler passent chaque été plusieurs semaines en Suisse, où vit tout le reste de leur famille. Cette année, le voyage sera quelque peu retardé, Coupe du monde oblige.

Des fans du FC Bâle en Californie

La passion du foot s’enracine elle aussi sur le vieux continent. Durant leur séjour estival de 2021, la fratrie a été contaminée par la fièvre autour de la «Nati» lors de l’Euro 2020. Les trois frères jouent désormais tous dans une équipe. Une équipe de «soccer», comme on dit aux États-Unis.

Les supporters du FC Bâle étaient présents au stade de Saint-Gall lors du Championnat d’Europe féminin de 2025. zVg

Dass die Schweiz nun ausgerechnet in Nordamerika um den WM-Titel spielt, macht das Turnier für die Familie besonders. Einen Wermutstropfen gibt es für die FC-Basel-Fans aber trotzdem: «Wir sind enttäuscht, dass kein aktiver Basel-Spieler fürs Nati-Kader nominiert wurde», sagt Tim.

L’espoir de vivre un moment mémorable est toutefois là. S’ils devaient se faire offrir un maillot, le choix des frères serait vite fait: «Breel Embolo», lance Tim. Seul Theo ne serait pas d’accord. Le garçon de 12 ans, absent puisqu’à l’école, est, aux dires de ses frères, un grand fan de Yann Sommer. Depuis le retrait de ce dernier de l’équipe nationale, ses faveurs vont à Xhaka et Akanji.

Assister à la Coupe du monde a son prix

Cela dit, l’accès au stade est cher. La famille débourse 300 francs environ par billet pour le match de groupe contre le Qatar. Comme il aurait été encore bien plus cher de prendre des places pour cinq personnes, le papa restera à la maison. «Il s’est porté volontaire comme chauffeur», plaisante Nicole. Dans le stade, leurs places sont situées loin en hauteur. Quoiqu’il en soit, les frères se réjouissent autant de l’ambiance que du match lui-même.

Si le tournoi approche à grands pas, cela reste peu perceptible au quotidien. «Ici, on ne ressent quasiment pas que la Coupe du Monde commence bientôt», observe Nicole. À Vancouver, par exemple, c’est du tangible, comme elle a pu le constater lors d’un court séjour. À San Francisco, le basket et d’autres sports continuent à accaparer les unes des médias.

L’enthousiasme n’est pas plus palpable à l’école. Si en Suisse, les enfants échangent leurs vignettes Panini et palabrent sur les résultats escomptés, le foot au collège des trois Suisses de l’étranger joue en deuxième ligue. «On en parle, note Tim. Mais pas comme en Suisse.»

Jusqu’où ira la Suisse?

Le trio est d’autant plus impatient de voir le tournoi commencer. Leurs attentes envers la «Nati» sont élevées. «Au moins les quarts de finale, assure Tim. Peut-être même les demi-finale ou la finale», s’emporte Leon.

L’Euro féminin en Suisse a été un moment fort pour les fans de football. zVg

Leur attachement à la Suisse se manifeste aussi en dehors du football. La famille est active au sein du «Peninsula Swiss Club». Quand on leur demande ce qu’ils apprécient tout particulièrement en Suisse, les frères n’hésitent pas. «La nourriture, décoche Tim. Surtout le pain du boulanger.» «Et la glace», ajoute Leon. A leur goût, fromage et produits laitiers aussi sont meilleurs en Suisse. «Et le fait que toute notre famille y habite», complète Leon.

Et qu’est-ce qui leur déplaît? Question impossible. «Rien, en fait», assure Leon après brève réflexion.

L’impatience est grande avant le match entre la «Nati» et le Qatar. L’an dernier, la petite famille a suivi avec passion le dernier Euro féminin organisé en Suisse. C’est maintenant au tour de l’équipe nationale masculine de jouer à domicile. Le leur.

Quoiqu’il advienne de l’aventure américaine de la «Nati», les trois petits Suisses de Californie auront sans doute longtemps en mémoire ce premier match de groupe dans la cadre de la Coupe du monde de football 2026 au Mexique, aux États-Unis et au Canada.

Reste cette inévitable question. Si la Suisse devait affronter les États-Unis, quelle équipe soutiendraient-ils? «La Suisse, sans aucun doute.»

Relu et vérifié par Benjamin von Wyl, traduit de l’allemand par Pierre-François Besson

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