Créer son entreprise à l’étranger: les conseils d’Adrian Locher

Nous avons posé trois questions à des entrepreneurs suisses installés à l'étranger: qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans le processus de création d'entreprise? Quels conseils donneriez-vous à d'autres Suisses qui souhaitent se lancer à leur compte à l'étranger? Et enfin: où vous voyez-vous dans cinq ans?

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Céline Stegmüller

Je suis une journaliste vidéo expérimentée, passionnée par l'idée de rendre des sujets complexes accessibles et attrayants grâce à des récits multimédias convaincants. Axée sur les questions sociales et environnementales, je produis divers formats vidéo sur un large éventail de sujets, en me spécialisant dans les vidéos explicatives percutantes avec des graphiques de mouvement et des animations en stop-motion. Au cours de mes études en cinéma, littérature anglaise et journalisme, j'ai acquis de l'expérience à la radio, à la télévision et dans la presse écrite à travers la Suisse. Après avoir travaillé avec l'équipe image et son du Festival du film de Locarno, j'ai rejoint SWI swissinfo.ch en 2018 pour réaliser des reportages locaux et internationaux. Petra Krimphove Autre langue: 1 Deutsch de Selbständigkeit im Ausland: Tipps aus Berlin original lire plus Selbständigkeit im Ausland: Tipps aus Berlin

Adrian Locher nous a répondu depuis Berlin. Après avoir vendu sa start-up Dein Deal, cet entrepreneur suisse de l’étranger s’est mis en quête du site idéal pour développer un écosystème d’IA – et a finalement écarté la Suisse au profit de l’Allemagne. Les facteurs décisifs ont été la présence de talents internationaux, des obstacles moins importants au recrutement et la possibilité de monter une nouvelle structure en Europe.

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