Créer son entreprise à l’étranger: les conseils d’Alain Weber
Nous avons posé trois questions à des entrepreneurs suisses installés à l'étranger: qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans le processus de création d'entreprise? Quels conseils donneriez-vous à d'autres Suisses qui souhaitent se lancer à leur compte à l'étranger? Et enfin: où vous voyez-vous dans cinq ans?
Alain Weber nous a répondu depuis Budapest. C’est son envie de nouveauté et l’amour qui l’ont conduit en Hongrie. C’est là-bas que cet architecte indépendant conçoit désormais des maisons pour des clients hongrois, allemands et suisses.