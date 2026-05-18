Créer son entreprise à l’étranger: les conseils de Nils Feigenwinter
Nous avons posé trois questions à des entrepreneurs suisses installés à l'étranger: qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans le processus de création d'entreprise? Quels conseils donneriez-vous à d'autres Suisses qui souhaitent se lancer à leur compte à l'étranger? Et enfin: où vous voyez-vous dans cinq ans?
Nils Feigenwinter nous a répondu depuis Berlin. Le marché suisse était trop petit pour son idée. Il a donc fondé la start-up Bling dans la capitale allemande. Il y est désormais considéré comme l’enfant prodige du secteur de la fintech.