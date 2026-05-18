Créer son entreprise à l’étranger: les conseils de Salvatore Scimonetti
Nous avons posé trois questions à des entrepreneurs suisses installés à l'étranger: qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans le processus de création d'entreprise? Quels conseils donneriez-vous à d'autres Suisses qui souhaitent se lancer à leur compte à l'étranger? Et enfin: où vous voyez-vous dans cinq ans?
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Je suis une journaliste vidéo expérimentée, passionnée par l'idée de rendre des sujets complexes accessibles et attrayants grâce à des récits multimédias convaincants. Axée sur les questions sociales et environnementales, je produis divers formats vidéo sur un large éventail de sujets, en me spécialisant dans les vidéos explicatives percutantes avec des graphiques de mouvement et des animations en stop-motion.
Au cours de mes études en cinéma, littérature anglaise et journalisme, j'ai acquis de l'expérience à la radio, à la télévision et dans la presse écrite à travers la Suisse. Après avoir travaillé avec l'équipe image et son du Festival du film de Locarno, j'ai rejoint SWI swissinfo.ch en 2018 pour réaliser des reportages locaux et internationaux.
Dans mon travail, je me concentre sur des sujets pertinents pour les Suisses de l'étranger, des développements politiques en Suisse et leur impact sur la diaspora aux questions sociales, économiques et culturelles.
Avant de rejoindre SWI swissinfo.ch, j'ai travaillé comme journaliste locale pour l'Aargauer Zeitung. Je suis titulaire d'un bachelor en communication multilingue et, typiquement suisse, j'ai effectué un apprentissage d'employée de commerce.
Salvatore Scimonetti, originaire du Brésil, nous a répondu. Il a fait le grand saut depuis Rapperswil-Jona pour traverser l’Atlantique – et y a trouvé non seulement l’amour, mais aussi une opportunité entrepreneuriale. Son parcours a été marqué par des revers, des nouveaux départs et beaucoup d’incertitudes.
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