Créer son entreprise à l’étranger: les conseils d’Iris Frauchiger

Nous avons posé trois questions à des entrepreneurs suisses installés à l'étranger: qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans le processus de création d'entreprise? Quels conseils donneriez-vous à d'autres Suisses qui souhaitent se lancer à leur compte à l'étranger? Et enfin: où vous voyez-vous dans cinq ans?

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Céline Stegmüller

Je suis une journaliste vidéo expérimentée, passionnée par l'idée de rendre des sujets complexes accessibles et attrayants grâce à des récits multimédias convaincants. Axée sur les questions sociales et environnementales, je produis divers formats vidéo sur un large éventail de sujets, en me spécialisant dans les vidéos explicatives percutantes avec des graphiques de mouvement et des animations en stop-motion. Au cours de mes études en cinéma, littérature anglaise et journalisme, j'ai acquis de l'expérience à la radio, à la télévision et dans la presse écrite à travers la Suisse. Après avoir travaillé avec l'équipe image et son du Festival du film de Locarno, j'ai rejoint SWI swissinfo.ch en 2018 pour réaliser des reportages locaux et internationaux. Melanie Eichenberger Dans mon travail, je me concentre sur des sujets pertinents pour les Suisses de l'étranger, des développements politiques en Suisse et leur impact sur la diaspora aux questions sociales, économiques et culturelles. Avant de rejoindre SWI swissinfo.ch, j'ai travaillé comme journaliste locale pour l'Aargauer Zeitung. Je suis titulaire d'un bachelor en communication multilingue et, typiquement suisse, j'ai effectué un apprentissage d'employée de commerce. Autre langue: 1 Deutsch de Selbständigkeit im Ausland: Tipps aus Südfrankreich original lire plus Selbständigkeit im Ausland: Tipps aus Südfrankreich

Iris Frauchiger nous a répondu depuis le sud de la France. Il y a quelques années, elle a quitté son emploi de bureau à Berne pour devenir vigneronne dans le sud de la France. Aujourd’hui, elle produit des vins naturels et relève les défis physiques, personnels et administratifs liés à cette nouvelle vie.