Partagez vos expériences avec la communauté
Une semaine sur deux, notre rédaction prépare des capsules vidéos dans lesquelles les Suisses à l’étranger prennent la parole. Partagez vous aussi vos expériences et répondez à l’une de nos questions. Enregistrez votre réponse sous forme de vidéo et envoyez-la nous à: swi-vj@swissinfo.ch.
Questions:
- Comment vous informez-vous sur les votations et les élections en Suisse?
- Quelle importance accordez-vous au contact avec d’autres Suisses de l’étranger dans le pays où vous vivez?
- Comment gérez-vous le mal du pays?
- Comment restez-vous en contact avec la Suisse?
- Quelle tradition suisse cultivez-vous à l’étranger – et comment?
- Quelles options bancaires ou de paiement vous conviennent le mieux?
- Avez-vous transmis votre langue maternelle à vos enfants? Comment? Pourquoi était-ce important?
- Comment transmettez-vous votre culture suisse à vos enfants?
- Quelle habitude suisse avez-vous adoptée (ou perdue) depuis votre départ?
- Continuez-vous à vous informer de l’actualité en Suisse? Pourquoi?
- Quelle erreur avez-vous commise au début de votre expatriation?
- Les clubs suisses à l’étranger sont-ils importants? Pourquoi?
- Qu’est-ce qui vous a le plus surpris dans votre nouveau pays de résidence?
- Quel a été votre plus gros faux pas dans votre nouveau pays de résidence?
- Votre regard sur la Suisse a-t-il changé depuis que vous vivez à l’étranger? De quelle manière?
Instructions techniques:
- Filmez en 4K à 25 images par seconde:
Sous «Réglages», vérifiez les paramètres de votre application appareil photo.
Sur iPhone, l’option «Afficher les formats PAL» doit être activée pour pouvoir sélectionner 4K à 25 ips (PAL).
- Filmez à la verticale en tenant l’appareil photo/le téléphone à hauteur des yeux.
- Placez votre tête légèrement plus haut que le milieu de l’écran. Vos yeux doivent se trouver sur une ligne située aux deux tiers supérieurs du cadre (activez «Grille» dans les réglages de l’appareil photo).
- De préférence, asseyez-vous ou restez debout, sans vous tenir trop près de la caméra (à peu près à un bras de distance).
- Évitez d’avoir une source lumineuse dans le dos (lampe, fenêtre, soleil…).
- Choisissez un endroit sans bruit de fond (circulation, musique, conversations d’autres personnes).
- Votre réponse doit durer entre 15 et 25 secondes (allez droit au but et soyez concis-e).
- Pensez à préciser à quelle question vous répondez et dans quel pays vous vivez.
- Envoyez vos clips par www.swisstransfer.comLien externe à swi-vj@swissinfo.ch
Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.