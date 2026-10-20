Photo du jour
Les restes d’un distributeur de billets dynamité à Beringen (canton de Schaffhouse). L’explosion, survenue lundi, a provoqué un incendie dans un immeuble d’habitation voisin. Les habitants ont dû être évacués.
Les plus appréciés
Les plus discutés
En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative
Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.