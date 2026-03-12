Que pensent les spécialistes du mystère de l’urne de vote électronique verrouillée à Bâle?

Plusieurs causes sont envisageables pour expliquer la défaillance des clés USB à Bâle. Keystone

Le fiasco du vote électronique à Bâle a donné lieu à deux enquêtes. Comment expliquer que l’urne n'ait pas pu être ouverte? Deux experts en cybersécurité font le point sur les questions en suspens.

6 minutes

Balz Rigendinger

Je travaille comme correspondant au Palais fédéral. Je fais des reportages sur la politique suisse pour les Suisses de l'étranger et je gère notre émission de débat politique Let's Talk. J'ai commencé dans le journalisme local au début des années 90 et j'ai travaillé dans de nombreux domaines journalistiques. J'ai occupé des postes de cadre et couvert un grand nombre de dossiers. J'ai rejoint swissinfo.ch en 2017. Autre langue: 1 Deutsch de E-Voting: Das sagen zwei Experten zum Rätsel der verschlossenen Urne original lire plus E-Voting: Das sagen zwei Experten zum Rätsel der verschlossenen Urne

Transposé dans le monde réel, le scénario qui a eu lieu à Bâle-Ville est le suivant: une urne contient plus de 2000 bulletins de vote. Cette urne est équipée de deux serrures, disposant chacune de trois clés identiques. Trois de ces clés sont conservées dans une boîte à clés, les autres sont conservées par le comité électoral.

C’est là que commence le mystère: la serrure à combinaison de cette boîte à clés pourrait être rouillée; le code pourrait avoir été oublié ou avoir expiré; ou alors quelqu’un pourrait avoir modifié le code.

Trois clés par serrure

Toutes ces hypothèses sont possibles, selon deux experts en cybersécurité interrogés par Swissinfo. Le parquet de Bâle, chargé de l’enquête, ne divulgue aucun détail.

Il est en tout cas certain que la Chancellerie d’État de Bâle génère deux codes numériques, c’est-à-dire deux clés numériques, pour l’urne électronique – une pour chaque serrure. Chacun de ces codes numériques est enregistré sur trois clés USB. Pour lire ces clés, il faut également un code numérique, c’est en quelque sorte le code de la boîte à clés.

Plus

Plus Cinquième Suisse La panne du vote électronique à Bâle n’est-elle qu’un incident embarrassant ou un problème grave? Ce contenu a été publié sur Dans le canton de Bâle-Ville, les suffrages reçus par voie électronique pour la votation du 8 mars n’ont pas pu être comptabilisés. lire plus La panne du vote électronique à Bâle n’est-elle qu’un incident embarrassant ou un problème grave?

Cette clé fonctionnait manifestement avant le vote, mais elle a subitement cessé de fonctionner par la suite. L’une des deux serrures de l’urne électronique est donc restée verrouillée. Les votes de plus de 2000 Suisses de l’étranger n’ont pas pu être comptabilisés.

Une Suissesse de l’étranger fâchée: Christine D’Souza, ancienne députée au Grand Conseil bâlois, manifeste devant l’hôtel de ville de Bâle. Hanna Girard / Girard

Florian Moser mène des recherches en sécurité informatique. Sa thèse porte sur la manière dont les preuves de sécurité peuvent être fournies dans le cadre du vote électronique.

Il explique que les manipulations d’un système de vote électronique peuvent avoir trois objectifs: premièrement, violer le secret du vote. Cela ne s’est pas produit. Deuxièmement, en modifier le résultat. Cela ne s’est pas produit non plus. Un troisième objectif classique pourrait être de rendre le système inaccessible. À proprement parler, cela ne s’est pas produit non plus, du moins pas de l’extérieur, affirme Florian Moser. Les votes ont été reçus et sont disponibles, du moins en théorie.

«Le système de vote électronique suisse est le meilleur au monde»

Comme l’ont déjà souligné les autorités bâloises et la Chancellerie fédérale, Florian Moser estime que le problème ne réside pas dans le système de vote électronique suisse. Il le connaît en détail et l’a comparé de manière approfondie à ceux d’autres pays.

«Le système de vote électronique suisse est de loin le meilleur au monde», déclare-t-il. La Poste, qui a mis en place le système, dispose en outre d’une équipe de cryptographes hautement qualifiés qui veillent à ce qu’il reste à la pointe de la technologie.

Florian Moser rappelle un incident comparable à celui de Bâle-Ville, qui a récemment fait sensation dans les milieux de la sécurité informatique: en novembre, l’Association for Cryptologic Research (IACR), l’une des principales organisations de cybersécurité, a dû annuler une élection interneLien externe. Même là, un code de chiffrement avait été perdu.

Le scénario d’un piratage paraît peu probable

Plusieurs causes sont envisageables pour expliquer la défaillance des clés USB à Bâle. Des erreurs techniques peuvent par exemple survenir lors de la copie de données d’un ordinateur portable vers une clé USB. Si quelqu’un avait eu l’intention de saboter le système, le plus simple aurait été d’effacer le code purement et simplement.

Ces hypothèses permettraient de circonscrire l’origine du problème à l’environnement de la Chancellerie d’État de Bâle-Ville. Les attaques via Internet, c’est-à-dire menées de l’extérieur par des pirates informatiques, semblent donc moins probables.

«Je soupçonne fortement qu’un problème local soit survenu dans les bureaux de Bâle», déclare Stefan Rothenbühler, expert en cybersécurité chez InfoGuard, une entreprise suisse spécialisée. Lui aussi ne peut que spéculer sur les raisons possibles.

Erreur ou manipulation?

«Des clés électroniques sont générées, dont certaines ont une durée de validité prédéfinie, explique-t-il. Oublier une date d’expiration dans ce type de processus est une erreur courante.» Il ajoute toutefois: «Même si l’on ne doit jamais soupçonner de malveillance lorsqu’une erreur humaine est envisageable, cette possibilité ne peut pas être exclue.»

Erreur ou manipulation? Selon le parquet de Bâle, les spécialistes informatiques de la police criminelle bâloise ont trouvé des indices justifiant la suspicion initiale de manipulation électorale. Cela renforce l’hypothèse d’une infraction. La semaine dernière, un porte-parole du canton a jugé «très étrange» que trois clés USB ne fonctionnent plus.

Une autre question se pose: quel sera le coût de cet incident en matière de confiance? Le politologue Michael Hermann est convaincu que le système de vote électronique en lui-même a aussi subi un préjudice. «La sûreté du système doit être telle qu’aucune erreur humaine ne soit possible», a-t-il déclaré à la SRF.

Plus

Plus Politique suisse «Cette panne fait reculer le vote électronique de plusieurs années» Ce contenu a été publié sur La panne du système de vote électronique à Bâle aura des conséquences. Le ministère public enquête pour soupçon de manipulation électorale. lire plus «Cette panne fait reculer le vote électronique de plusieurs années»

Florian Moser partage cet avis. Pour l’expert en informatique, le processus «doit se dérouler de manière sécurisée du début à la fin». Il ajoute toutefois que «l’erreur humaine ne peut jamais être totalement exclue».

Stefan Rothenbühler estime lui aussi que la confiance est ébranlée. «Les spécialistes peuvent comprendre que la situation est plus nuancée, mais ce n’est peut-être pas le cas du grand public», observe-t-il.

Les erreurs arrivent aussi dans le monde réel

Les deux experts en informatique dressent des parallèles avec le processus de vote physique. Même avec ce dernier, des courriers peuvent se perdre, une urne peut être endommagée par un incendie ou éliminée par un employé.

Stefan Rothenbühler se souvient d’une affaire qui a récemment fait grand bruit à Zoug: des bulletins de vote mal conçus ont conduit à un comptage incorrect des votes.

Une chose est sûre: le vote électronique est un sujet de controverse politique depuis des années, ce qui accentue l’agitation et les inquiétudes autour de ce mode de scrutin.

Relu et vérifié par Marc Leutenegger, traduit de l’allemand par Pauline Turuban à l’aide d’un outil de traduction automatique

Plus Discussion Modéré par: Katy Romy À Bâle-Ville, les votes en ligne des Suisses de l’étranger n’ont pas été comptabilisés en raison d’un incident technique. Quel effet cet épisode a-t‑il sur votre confiance dans le vote électronique? À Bâle-Ville, les votes en ligne des Suisses de l’étranger n’ont pas été comptabilisés en raison d’un incident technique. Quel effet cet épisode a-t‑il sur votre confiance dans le vote électronique? Participez à la discussion Voir la discussion

Les plus appréciés Les plus discutés

En conformité avec les normes du JTI Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative