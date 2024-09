Complicité d’assassinat: Erwin Sperisen condamné à 14 ans de prison

(Keystone-ATS) La Chambre pénale d’appel et de révision de Genève a reconnu jeudi Erwin Sperisen coupable de complicité d’assassinat de sept détenus lors d’une opération commando en 2006. L’ex-chef de la police nationale civile du Guatemala a été condamné à 14 ans de prison.

« Les victimes étaient placées sous votre protection », a relevé la présidente de la Chambre d’appel et de révision. « Ces victimes sans défense ont été abattues de façon lâche et brutale », a-t-elle ajouté. Pour la Chambre pénale d’appel et de révision, le rôle d’Erwin Sperisen a bien été celui d’un complice.

Lors de ce quatrième procès, les juges ont estimé que les témoins étaient spécialement crédibles. Selon la Chambre pénale d’appel et de révision, Erwin Sperisen était au courant des agissements du commando qui a exécuté les détenus.

Les juges ont suivi le Ministère public qui avait requis 14 ans de prison. La défense va à nouveau saisir le Tribunal fédéral.